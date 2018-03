La CUP rechaza el plan para investir a Jordi Sànchez

Laha rechazado este sábado la propuesta de, y los cuatro diputados n el Parlamenten una posible votación de investidura del diputado de JxCatpara la Presidencia de la Generalitat.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consell Polític de los 'cupaires', el diputado Vidal Aragonés ha explicado que han rechazado la propuesta de acuerdo de JxCat y ERC porque "supone una sumisión total a la legalidad española y el artículo 155" y no hacer políticas sociales.

Con la abstención de los cuatro diputados de la CUP en el Parlament, probablemente Sànchez no sería investido en una primera votación, ya que JxCat y ERC tienen 66 diputados pero cuatro no tienen asegurado el voto -Oriol Junqueras y Jordi Sànchez están en prisión y Carles Puigdemont y Toni Comín en Bélgica-, por lo que no superarían los 65 votos de la oposición.

Sin embargo, su abstención abriría la vía a su investidura en una segun da votacióin, si la postura de la formación no varía.