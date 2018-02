Puigdemont reaparece en un vídeo: "No desfalleceré"

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha asegurado este sábado que no desfallecerá "por más dificultades que haya, por más represión, por más injusticia y por más gente en la cárcel".

"Os animo a continuar, nosotros no desfalleceremos, yo no desfalleceré", ha reivindicado en una intervención por vídeo en un acto de la ANC en Reus (Tarragona) donde han dibujado un lazo y la palabra 'Libertad' con velas.

Puigdemont ha sostenido que cada vela es un refugio de esperanza para conseguir la libertad de los presos soberanistas y que "por más represión que haya no podrán apagar todas las velas".

Ha reconocido las dificultades para avanzar hacia la independencia de Cataluña, pero ha mostrado su convicción de que las superarán: "Sé que hay dificultades, pero ya las ha habido en el pasado y las hemos superado juntos".

También se ha dirigido a los asistentes al acto para decirles que espera responder a sus movilizaciones: "Esperamos estar a la altura de vuestra dignidad y poder continuar adelante con este proyecto de país mejor".

Puigdemont ha destacado que su objetivo es hacer un país nuevo para "todo el mundo sin excepciones" y hacerlo con la palabra, la paz, con el diálogo, la convivencia y escuchando a la población.