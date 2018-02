Juan Carlos Quer resalta el "clamor popular" para mantener la prisión permanente

El padre de Diana Quer, la joven asesinada en A Pobra, exigió esta mañana a la clase política no derogar la pena de prisión permanente revisable, aprobada en 2015 y recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PSOE. Juan Carlos Quer, acompañado del padre de Mari Luz Cortés, una niña asesinada hace nueve años, esgrimió ante la prensa el "clamor popular" para mantener ese castigo para los casos más graves como el de su hija y lo diferenció de la cadena perpetua, que rechazó.

Quer defendió que los dos millones de firmas alcanzados en menos de diez días a través de una campaña en internet para evitar la derogación de esa ley carecen de adscripción ideológica y lanzó un ataque a los políticos que no defienden este precepto, en alusión a Ciudadanos, PSOE y Podemos, siendo esta última la única formación a la que aludió directamente. "Hay algunos representantes políticos que intentan desinformar a la sociedad mandando un mensaje de que se trata de una cadena perpetua encubierta, no se puede lanzar un mensaje más falso que este", censuró antes de insistir en que no se trata de "legislar en caliente", sino de "proteger" a los más indefensos de la sociedad.

Quer anunció que mañana, en una rueda de prensa en Santiago, se celebrará una misa en A Pobra en honor a su hija, a la que acudirán diversas autoridades, entre ellas el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.