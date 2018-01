Jordi Sánchez acata por escrito la Constitución

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha acatado expresamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía en un escrito dirigido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que solicita salir de prisión y ha rechazado la unilateralidad de la declaración de independencia de Cataluña.

En este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado un día después de declarar ante el magistrado que investiga los hechos relacionados con el denominado 'procés', expone que su situación personal ha cambiado, al haber sido elegido diputado en las elecciones del 21D, y que es similar a la de otros investigados en la causa que se encuentran en libertad.

En este sentido, explica que una vez que se presentó a las elecciones del pasado 21 de diciembre ya hizo una "aceptación del vigente marco constitucional, sin perjuicio del mantenimiento de la legítima voluntad de modificarlo por vías siempre legales, pacíficas y democráticas". Esto no quita que discrepe de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni que se haya "inalterado sus postulados ideológicos", añade.

"Esta circunstancia ha sido claramente ratificada en su declaración manifestando por un lado el juramento o promesa a acatar la Constitución española y el Estatuto de autonomía que ya ha dejado presentado por escrito en el Parlament", subraya el escrito. Durante su comparecencia ante el juez Llarena, fuentes presenciales en la declaración apuntaron que Sànchez no fue tan contundente, pues mencionó que cualquier vía tiene que ser de respeto a la institucionalidad del Estado.

Asimismo, el escrito dice que no existe la posibilidad de reiteración delictiva para mantenerle en prisión porque el expresidente de ANC nunca "ha defendido la unilateralidad", sino que "siempre" ha apostado por "la vía pacífica y democrática". En esta línea, asegura que si Junts per Catalunya, formación política con la que concurrió a los comicios catalanes, "alterara su programa electoral y optara por una declaración unilateral de independencia no seguirá ninguna decisión en ese sentido".



'Enfocats': "No es más que una entelequia"



Por otro lado, el abogado de Sànchez hace referencia en el escrito a la supuesta pertenencia de su cliente en el Comité Estratégico previsto en la hoja de ruta del Govern de Puigdemont, plasmada en el documento denominado 'Enfocats', para conseguir la independencia. Este plan fue hallado en el registro del domicilio del que fuera 'número dos' del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, Josep María Jové, al que también se le encontró una agenda en la que tomó apuntes sobre este proceso.

Al respecto, la defensa de Sànchez insiste en que no tenía conocimiento de dicho Comité y recalca que este documento "no es más que una entelequia", pues "en el análisis de un año y medio de dicha agenda" aparece que el expresidente de la ANC sólo se reunió con Jové "en una ocasión".

Señala que la asociación que lideró, la ANC, "jamás ha convocado, organizado ni financiado" el referéndum ilegal y asegura que se limitó "a instar a los ciudadanos a su pacífica participación".



Concentración "pacífica"

Por último, el escrito recuerda que Sànchez, al igual que el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart --también en prisión-- está investigado por un delito de sedición --y no de rebelión como el resto de los querellados, salvo Cuixart-- por los incidentes ocasionados a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona los pasados 20 y 21 de septiembre. También que nunca ha "puesto objeción a contestar preguntas le han sido formuladas ocurridos con posterioridad".

Como ha hecho en ocasiones anteriores, reitera que aquella concentración fue "pacífica" y "festiva", que no "obstaculizó la actuación judicial" y que se desarrolló dentro de las "vía legales". "Los posibles excesos en los que una minoría de los presentes pudieran haber incurrido -lo que por supuesto, ya ha sido condenado enérgicamente por parte de nuestro representado- no serían imputables a los convocantes", dice el escrito.

"Su actitud fue en todo momento la de tratar de facilitar la actuación de dicha comisión y de los agentes que la acompañaban", agrega y destaca que fue la propia ANC, a petición de Sànchez, "los que hicieron descender a la gente de los vehículos" porque "era una prioridad porque en el interior del vehículo había armas".

Jordi Sànchez declaró ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, junto a Cuixart y al exconsejero de Interior Joaquim Forn, a petición propia después de que el magistrado decidiera mantenerles en prisión. El líder de ANC se encuentra privado de libertad desde el pasado 16 de octubre.