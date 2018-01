La tensa conversación entre el 112 y cinco jóvenes atrapados en El Angliru

"Ya somos mayorinos". Esa fue la respuesta de los servicios de emergencia del 112 a los jóvenes que quedaron la pasada noche atrapados en L´Angliru, después de acceder con un vehículo todo terreno a la zona montañosa en plena madrugada sin equipos adecuados. El grupo de siete veinteañeros quedó atrapado en su coche a la altura de La Cueña de les Cabres, por la abundante nieve que taponaba el paso.

Eran las cuatro y media de la mañana y avisaron al 112. La Guardia Civil intentó acceder al lugar con ayuda de operarios del Ayuntamiento de Riosa, que acudieron al lugar aún fuera del horario de trabajo.

Fue imposible, por lo que se pidió a los jóvenes que descendieran a pie mientras iban en su encuentro. No fue hasta las doce de la mañana cuando el grupo ya se encontró fuera de peligro.

La grabación de la conversación entre los jóvenes y los servicios de emergencia revela la tensión que se vivió en algunos de los momentos por la espera para el rescate.

Fuentes de los servicios de rescate consideran temeraria la conducta de los jóvenes. Dos de los integrantes del grupo optaron por bajar por sus propios medios. El resto, esperaron por la Guardia Civil, que al final, tras comprobar que era imposible transitar por la vía, pidió a los jóvenes que descendieran a pie hasta cerca del área recreativa de Viapará, teniendo que andar entre la nieve unos tres kilómetros antes de encontrarse con los agentes.

Los cinco jóvenes que decidieron esperar a la Guardia Civil permanecieron más de tres horas en el vehículo hasta que, al amanecer y siguiendo las indicaciones de los agentes, iniciaron el descenso a pie. Ninguno de ellos iba vestido con ropa de montaña y todos llevaban calzado de calle. Alguno, incluso, iba con camisa y cazadora. No fue hasta las doce de la mañana cuando el grupo, en su mayoría de Mieres, ya se encontró fuera de peligro.

"Nos sentimos desamparados y maltratados por el 112. No es normal que llames para pedir auxilio, te dejen tirado y se rían de ti por teléfono", sostienen los afectados.

Aunque matizan sus palabras, y así como entienden que el trato del 112 no fue el deseado, sí ensalzan la labor de la Guardia Civil. "No nos pudieron ayudar, pero nos intentaron calmar y nos hicieron ver que no nos iban a dejar tirados. Fueron muy profesionales", destaca.

Esta fue la conversación telefónica grabada:

Operadora: "112 Asturias, ¿en qué puedo ayudarle?

Joven: "Buenas, somos los chicos que estamos aquí en el Angliru"

Operadora: "¿Pero que es que llamaron ya anteriormente?

Joven: "Llamamos anteriormente pero llevamos toda la noche aquí, ya llevamos cinco horas y empezamos a estar un poco angustiados"

Operadora: "Pero qué es lo que... a ver un momento no cuelguen"

(Se oyen conversaciones entre los jóvenes)

Operadora: "Sí, ustedes ¿que están esperando la grúa todavía?"

Joven: "Mira, el chico de la grúa llegó y me mandó la ubicación y está a cuatro kilómetros. Y lo que no puede alguien es bajar en camisa, sin chaqueta..."

Operadora: "Pues nosotros no podemos enviarles ninguna ayuda, tienen que esperar a que llegue el de la grúa"

Joven: "Sois salvamento, tenéis que sacarnos de aquí"

Operadora: "A ver un momento"

(Se escuchan más conversaciones entre los jóvenes)

Operadora: "Mire, estoy comentándolo con el jefe de sala y dice que no, que no se va a enviar a nadie, que ya lo sabe la guardia civil, que el coche puede quedar ahí, que bajen ustedes andando"

Joven: "Pero si estamos sin ropa..."

Operadora: "Ya, pues entonces, el que está sin ropa tendrá que quedar en el coche esperando y los otros bajar y luego subírsela"

Joven: "Estamos todos en playeros"

Operadora: "Ya, pues lo tenían que haber pensado antes de subir con ese estado la carretera"

Joven: "Cuando subimos había cuatro dedos y ahora llevamos cinco horas aquí esperando a que alguien solucione algo y pega la nieve en la valla., en la valla... está por la rodilla. Cómo vamos, explícamelo. Me oyes"

Jefe de sala del 112: "Señor, somos mayorinos ya para saber lo que hacemos"

Joven: "Ya pero es que cuando subimos había cuatro dedos"

Jefe de sala del 112: "Cuando subieron, vamos a ver, la alerta ya estaba dada"

Joven: "Pero cinco horas aquí..."

Jefe de sala del 112: "Bueno, pues... y si no se mueven serán más, ¿eh?"

Joven: "Vale, vale"

Jefe de sala del 112: "Háganme ustedes el favor, lo mismo que bajaron dos compañeros suyos caminando hagan ustedes lo mismo"

Joven: "Pero es que bajaron hace tres horas"

Jefe de sala del 112: "Bueno, pues ese tiempo que perdieron"

Joven: "Hay un chico que está en camisa y estamos..."

Jefe de sala del 112: "Pues esa persona que se quede en el coche mientras ustedes van a por ropa para él"

Joven: "Pero si el tema es que quién sube la ropa..."

Jefe de sala del 112: "Pues los que bajen caminando por ella"

Joven: "Y vuelven a subir y vuelven a bajar... Cuatro kilómetros, tres horas andando entre la nieve..."

Jefe de sala del 112: "Pues ustedes sabían a lo que se exponían, señor"

Joven: "Oye, ¿puedes darme los tus datos?"

Jefe de sala del 112: "Ustedes sabían a lo que se exponían"

Joven: "Yo dígote que esto voy a llevarlo a los tribunales, lo que estáis haciendo"

Jefe de sala del 112: "Me parece perfecto. Me parece perfecto, señor"

Joven: "Y el equipo de rescate, ¿para qué existe entonces?"

Jefe de sala del 112: "Y ustedes ¿salen con un vehículo sin cadenas, cuando hay aviso de temporal de nieve?"

Joven: "Es un 4x4 con bloqueos y con todo..."

Jefe de sala del 112: "Sí, cuatro por cuatro, dieciséis sí, venga, venga... Buenas noches, señor"

Joven: "Ta todo grabada la conversación. Muchas gracias"

Jefe de sala del 112: "Por supuesto, por supuesto que está todo grabado"