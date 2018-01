Cs exige al PP que aparte a la senadora Pilar Barreiro

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha exigido al PP que aparte del escaño a la senadora Pilar Barreiro, citada a declarar como investigada el próximo 15 de enero por delitos de corrupción, y le ha avisado de que si no lo hace podría poner en riesgo el preacuerdo con Cs sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En rueda de prensa en la sede de la formación naranja, Villegas ha recordado que Barreiro, exalcaldesa de Cartagena (Murcia), será interrogada en el Tribunal Supremo en relación con delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada, en el marco de la trama Púnica.

"De acuerdo con las exigencias que el PP firmó con Ciudadanos, tiene que decirle que deje el acta", y si se niega, "expulsarla del partido", ha subrayado tras recordar que, según el pacto de investidura que ambos partidos firmaron en el verano de 2016, los imputados por delitos de corrupción política deben abandonar sus cargos públicos.

El dirigente de Cs ha indicado que aunque a veces "arrastre los pies" o se niegue a tomar este tipo de medidas, al final "el PP debe cumplir lo que firmó". "Que no nos haga sufrir otro espectáculo, que no retrase la decisión", ha añadido.



Espera que Rajoy cumpla su palabra



Si no reclamaran a Barreiro su acta de senadora, Villegas considera que los 'populares' "estarían incumpliendo el acuerdo de investidura", pero ha admitido que su partido no podría romper ese pacto porque ya cumplió su parte, que era votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Sin embargo, ha señalado que esa actitud por parte del PP "dificultaría enormemente" llegar a "otro tipo de acuerdos en lo que queda de legislatura", porque se demostraría que Rajoy y su formación política "no tienen palabra e incumplen lo que firman".

"No me gustaría que lo que se dijera aquí sonara a amenaza", pero en ese caso "todos los acuerdos futuros podrían verse afectados, incluido el acuerdo de Presupuestos, que aún no se ha concretado en una votación", ha afirmado.