JxCat y ERC comienzan a explorar vías para investir a Carles Puigdemont

Junts per Catalunya (JxCat) y ERC han iniciado conversaciones formales a fin de empezar a tejer un acuerdo no sólo en torno al futuro Govern, sino también a la composición de la nueva Mesa del Parlament, en la que no está claro que Carme Forcadell siga siendo la presidenta de la cámara catalana.

Fuentes soberanistas consultadas por Efe han señalado que, después de unos primeros contactos telefónicos, esta tarde se reúnen por primera vez y de manera discreta negociadores de JxCat y ERC para empezar a explorar vías de acuerdo.

A pesar de que Ciudadanos se ha situado como primera fuerza del Parlament con 36 diputados, JxCat (34), ERC (32) y la CUP (4) han logrado salvar la mayoría absoluta en escaños, lo que permite al independentismo mantener su preeminencia en la Mesa y conservar la presidencia de la cámara.

Forcadell, que concurrió como número 4 de la candidatura de ERC en los comicios del 21D, arrastra un proceso judicial derivado del proceso soberanista que puede mermar su margen de maniobra en el Parlament, lo que, sumado al desgaste emocional de los últimos meses puede hacer que se replantee su continuidad en el cargo, según señalan las fuentes consultadas.

JxCat apuesta por restituir "todas las instituciones legítimas" de Cataluña tal y como estaban previamente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Eso significa, según JxCat, no sólo volver a investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, ya sea con su regreso con garantías de no ser detenido o con una reforma del reglamento del Parlament para poderlo investir aunque esté ausente, sino también volver a elegir a Forcadell como presidenta de la cámara.

Pero Forcadell, que tuvo que pagar una fianza de 150.000 euros para salir en libertad el pasado 10 de noviembre y que ya apuró hasta el último momento antes de aceptar sumarse a la lista de ERC para el 21D, no tiene nada claro volver a asumir esta responsabilidad, si bien fuentes de su entorno puntualizan que la decisión definitiva aún no está tomada.

El conseller cesado y número 4 de JxCat en los comicios del pasado jueves, Jordi Turull, ha reconocido hoy en Catalunya Ràdio que es Forcadell quien tiene la última palabra: "Aquí hay un tema personal de que primero la propia persona es la que tiene que decidir".