Interior investiga el menú de Nochebuena de la Policía desplazada a Cataluña

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ordenado a la Policía abrir una información reservada sobre el polémico menú de Nochebuena servido a los policías desplegados en Cataluña alojados en Barcelona, en el buque Rhapsody, y que ha sido criticado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).



Fuentes de Interior han informado de que esta misma mañana Zoido ha ordenado a la Dirección General de la Policía abrir "de forma inmediata" una información reservada para que se determinen las responsabilidades, si las hubiere, con el objetivo de aclarar todas las circunstancias sobre el citado menú de Nochebuena.



Platos de espaguetis, ensalada de pimientos y aceitunas, bacalao frito o croquetas fueron algunos de los platos que se sirvieron en la cena de Nochebuena en el Rhapsody a los agentes de los antidisturbios destinados en Barcelona.



Algunos policías y, sobre todo el SUP, sindicato mayoritario en el cuerpo, han compartido en redes sociales las imágenes de esta comida con duras críticas a Interior.



"Menú de Navidad de nuestros policías desplazados a Cataluña, defendiendo el Estado de derecho lejos de sus familias. A los delincuentes se les dispensa mejor trato", aseguró ayer en su cuenta de Twitter el SUP en alusión al menú especial servido en la cárcel madrileña de Estremera a todos los internos, entre ellos al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, que constaba de consomé, merluza y un surtido de dulces navideños.







