Iceta lanza el "último grito" antes de las elecciones

El candidato del PSC, Miquel Iceta, ha lanzado este martes un "último grito" para pedir el voto para su partido en las elecciones del jueves, que ha erigido en la única papeleta que asegura la "reconciliación" real y que "no se divida al pueblo catalán", en contraste con la "revancha" que propone Ciudadanos.

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat ha participado en el mitin final de su partido en Cornellà, ante 700 personas, acompañado del expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell y el alcalde de la ciudad, Antoni Balmón, entre otros.

En su intervención, Iceta ha centrado sus críticas en la formación naranja, a la que ha acusado de utilizar la palabra "reconciliación", pero en un tono de "revancha".

"Y cuando hay revancha no hay reconciliación. Cuando hay falta de respeto no hay reconciliación. Cuando se busca la derrota de otros no hay reconciliación", ha dicho el líder del PSC, que ha asegurado que la reconciliación que proponen los socialistas es "sincera y genuina".

Y exhibiendo la papeleta de su candidatura, ha explicado que optar por ella "significa recuperar el respeto por todas las ideas, por todas las personas, la consideración de que Cataluña somos todos y de que no aceptaremos que se divida a nuestro pueblo".