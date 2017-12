Miquel Iceta llama a "concentrar el voto" de izquierdas

El candidato del PSC en el 21-D, Miquel Iceta, se ha erigido este sábado como el voto útil para lograr el cambio y ha llamado a "concentrar el voto" de izquierdas y progresista en su candidatura para lograrlo.



Lo ha hecho ante más de 400 personas en un mitin en el Palau de Congressos de Girona, en el que también ha participado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; la portavoz en el consistorio, Sílvia Paneque, y el candidato Rafel Bruguera.



Iceta ha destacado que ahora hay muchas ofertas electorales y ha pedido la confianza en la suya a "los que no quieren la independencia ni el giro a la derecha" que supondría Cs.



"Me dirijo a los que quieren convivencia e invito a todos los progresistas, a toda la gente de izquierdas, a concentrar sus votos" en el PSC, ha reivindicado.



Según Iceta, la solución "no es el PP ni su media naranja -en alusión a Cs-, que son más derecha, menos autogobierno, peor financiación y peor políticas sociales", y ha añadido que esos dos partidos pueden ayudar al cambio pero no son el cambio que necesita Cataluña.



Iceta se ha comprometido a no hacer presidente a ningún candidato independentista, pero tampoco de Cs o del PP: "No se trata de revancha ni de llevar el lío a la escuela catalana. Nosotros queremos una Cataluña de todos, hecha entre todos y con una visión progresista".



"La alternativa de verdad al independentismo somos nosotros, la alternativa a Puigdemont y Junqueras soy yo", ha clamado, y ha dicho que aspira a representar también a gente que no es socialista pero es catalanista y tiene 'seny'.



Porque ahora, ha apuntado, "este país necesita un baño de 'seny" y pasar del lío a las soluciones y de la frustración a la esperanza, y ha considerado que eso solo lo puede garantizar él.



"Cataluña somos todos y no podemos aceptar que algunos hablen en nombre de todos si lo hacen mirando solo a una parte", ha sentenciado, y ha asegurado que como presidente trabajará para todos los catalanes, piensen como piensen.



Iceta ha reivindicado que Cataluña se compone de "hijos de muchas semillas, que nunca han entendido que se les intente obligar a elegir entre una u otra identidad pudiéndolas tener todas".



Reivindicaciones territoriales



Sánchez elogia la campaña de propuestas de Iceta

Iceta ha agradecido la presencia de la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y la complicidad de Pedro Sánchez con los socialistas catalanes: "Y delante de Pedro Sánchez ha reivindicado que España es una nación de naciones: es la primer vez que lo menciona en campaña electoral y lo ha hecho usando precisamente el concepto que defendía el ahora secretario general del PSOE durante el proceso de primarias.Iceta también ha explicado que quiere pedirle al presidente Mariano Rajoy, con medidas como el traslado a Barcelona de sedes de organismo nacionales, entre otras propuestas.Se ha comprometido a impulsar también una reforma constitucional que, entre otras medidas, implique una mejora de la financiación para "que Cataluña reciba un trato equitativo y justo, pero no menos solidario".Por su parte, el líder del PSOE,, ha erigido, en el candidato de la "reconciliación" que permitirá a Cataluña pasar de "cinco años perdidos" a "cuatro años de convivencia", y ha elogiado su campaña de, tras las críticas de esta semana."No aspiramos a ser cuarta fuerza, no nos resignamos a ser tercera, no queremos ser segunda. Queremos ser primeros porque. Somos el partido de la concordia y la convivencia. Somos el partido de la reconciliación, pero no lo decimos de palabra, sin con nuestras acciones,", ha dicho Sánchez.Mostrando la papeleta electoral del PSC, el líder del PSOE ha dicho: "Esta papeleta es mucho más que un voto, es, que es lo que necesita. Tras cinco años perdidos, se trata de que Cataluña gane cuatro años para la convivencia y la justicia social, y el único candidato que lo asegura es Iceta".Y en una semana en la que Iceta ha recibido fuertes críticas por su propuesta de indulto de los dirigentes independentistas si se produjera una condena definitiva, Sánchez ha "agradecido" al líder del PSC suha afirmado, aunque sin aludir directamente a dicha propuesta del candidato.