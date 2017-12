Jordi Sánchez denuncia represalias por su mensaje grabado

El expresidente de la ANC y número dos de Junts per Catalunya por Barcelona en las elecciones del 21D, Jordi Sànchez, ha denunciado hoy haber sufrido "represalias" en la cárcel de Soto del Real (Madrid), tras haberse emitido un mensaje grabado suyo en el mitin de ayer de su candidatura en Barcelona.

En declaraciones a Efe, su abogado, Jordi Pina, ha explicado que Sànchez fue objeto la pasada madrugada de un exhaustivo "registro" en su celda, en busca de algún teléfono móvil escondido, y después acabó siendo trasladado a otro módulo dentro de la prisión.

Una de las sorpresas del mitin central de Junts per Catalunya, ayer en el pabellón de la Vall d'Hebron de Barcelona, fue la emisión de un mensaje con sonido telefónico de Jordi Sànchez, grabado desde la cárcel de Soto del Real, en el que pidió apoyar la candidatura que encabeza Carles Puigdemont y llamó "tontos útiles" de Mariano Rajoy a Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Xavier García Albiol.

Antes del mitin, en cuyos carteles se anunciaba la participación -sin especificar en qué formato- de Sànchez, el expresidente de la ANC ya alertó a su abogado de que "de repente" le habían puesto "un funcionario que no le dejaba ni a sol ni a sombra". Sànchez, según ha relatado Pina, llegó a hacer una instancia en prisión para preguntar si esa vigilancia se debía a un problema de seguridad que podía afectarle.

Ya por la noche, tras el mitin en el pabellón de Vall d'Hebron, según explicó Sànchez a su abogado, dos funcionarios habrían entrado en su celda y procedieron a realizar un "registro personal" para comprobar si llevaba encima un teléfono móvil. Los funcionarios, ha señalado Pina, registraron a fondo su celda y las dos celdas contiguas "hasta pasada la una de la madrugada", pero "evidentemente no encontraron ningún teléfono móvil escondido".

Pese a que "algún medio de comunicación había dicho que Sànchez había entrado en directo" en el mitin de Junts per Catalunya, Pina ha indicado que el mensaje emitido había sido grabado previamente por una persona a la que Sànchez está autorizado a llamar, con un teléfono de la propia prisión y dentro del régimen de comunicaciones que le está permitido, por lo que "no hay ninguna ilegalidad".

"Sànchez no tiene prohibida la comunicación con el exterior, puede llamarme a mí, a su familia y a algunos teléfonos autorizados. En una de esas llamadas, la persona con la que se comunicaba, en lugar de copiar a mano sus palabras, grabó el mensaje y fue esa nota de voz la que se emitió en el acto", ha argumentado.

Pese a que esa grabación "no puede estar prohibida", según Pina, el número dos de Junts per Catalunya ha sido objeto de "represalias" en "venganza" por su irrupción en el mitin de ayer, según Pina. Además de los registros de anoche, Sànchez ha sido trasladado del módulo 1, "uno de los más tranquilos y seguros" de Soto del Real, al módulo 8, que "no es lo mismo", y con el cambio de compañeros y de entorno que eso implica.

"Cambiar de módulo es como volver a entrar en prisión", ha alegado Pina, que interpreta la medida como un "castigo" a Sànchez, que "ya había sufrido cuatro cambios de celda" anteriormente. La intención de Sànchez, ha avanzado Pina, es pedir explicaciones a la juez de vigilancia penitenciaria sobre estos hechos.