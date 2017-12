Gallardón, "orgulloso" de la compra de Inassa por el Canal de Isabel II

El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha dicho hoy que está "profundamente orgulloso" de la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal Isabel II, operación que investiga el caso Lezo.

"Voy a declarar de forma voluntaria porque estoy profundamente orgulloso de todo aquello que están intentando ensuciar y comparar con cosas que no tienen de ninguna de las formas esa categoría", les ha dicho a los diputados regionales en su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid.

La compra de Inassa la acordó en 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Gallardón por un total de 73 millones de dólares con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero según los investigadores el valor de la empresa era mucho menor.

Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción pidió en noviembre de 2016 investigar a Gallardón por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros.

Gallardón ha negado que haya hablado sobre el Canal con el expresidente madrileño Ignacio González, investigado en el caso Lezo, o que haya llegado a "algún tipo de acuerdo" con él o con alguien de su entorno.

"No, rotundamente no", ha sostenido, al tiempo que ha resaltado las "diferencias políticas" entre él y González así como sus distintos criterios acerca del "modo de gestión" del Canal.

"Si otros han obrado mal es su responsabilidad, no la mía", ha llegado a decir más adelante en una referencia implícita a González.

En otro momento de su intervención ha marcado distancias con el expresidente madrileño al comentar que "quien cumple con sus deberes con sus ciudadanos y consigo mismo lo hace aunque tenga los instrumentos más fáciles para poder incumplir y beneficiarse".

"Quien tiene intención de pasar por la política para beneficio propio, no hay límite legal que se lo impida", ha añadido.

La compra del 75 % de las acciones de la empresa colombiana Inassa se cerró a través de la sociedad panameña Sociedad de Aguas de América, un asunto que Gallardón asegura que desconocía en su momento.

Con todo, ha comentado que si hubiera tenido la información de la que dispone actualmente sobre este asunto lo hubiese autorizado "exactamente igual".

Gallardón ha subrayado que la compra de Inassa y la manera de ejecutarla fue "legal y beneficioso para los madrileños", por lo que lo considera "ético".

"A día de hoy no encuentro ni un solo motivo de reproche en nada de lo que hizo el Canal", ha manifestado el expresidente, que ha asumido en su intervención "la responsabilidad de todo lo que han hecho" las personas que ha designado.

En su comparecencia, ha señalado que lo que autorizó exactamente en 2001 el Consejo de Gobierno que él presidía fue el endeudamiento para comprar Inassa y la creación de Canal Extensia, la compañía que aglutina las filiales del Canal de Isabel II en América Latina.

A su juicio, esta última decisión supuso un "freno al riesgo financiero" que podría haber supuesto para el Canal la adquisición directa de Inassa.

En su comparecencia, Gallardón ha tenido un rifirrafe con el diputado de Ciudadanos César Zafra debido a las mutuas interrupciones y con el de Podemos Miguel Ongil, que le ha recordado que es el cuarto presidente de la Comunidad que acude a esta comisión tras Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

"Si quiere meter cizaña, le aconsejo que lea libro de Astérix que se llama 'La cizaña' para acabar como el protagonista del libro", le ha dicho el expresidente.

Gallardón ha reconocido que "no es grato" acudir a la comisión de investigación, pero cree que ésta hace un "servicio público" al dar la "oportunidad de declarar públicamente a personas que se decía que estaban imputadas", algo que ha señalado que "no es cierto".

"No dejen ustedes de investigar porque es la garantía para aquellas personas a las que se ha cuestionado su honorabilidad, a las que se ha intentado meter en un corral que no era suyo homologándoles con conductas que no han tenido, despejen toda duda", les ha pedido a los diputados.