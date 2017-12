Iceta reiterá su defensa del indulto a los presos aunque le cueste votos

El candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, Miquel Iceta, se ha reafirmado este jueves en su defensa de indultar a los dirigentes soberanistas si les condenan, aunque eso implique "pagar el precio" de perder votos.

Lo ha dicho en un acto sobre medio ambiente en la biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí, junto al alcalde socialista, Antonio Poveda, y el candidato socialista Jordi Terrades.

Iceta ha señalado que el resto de partidos están demasiado preocupados en sus resultados del 21-D pero él piensa en el día después y en la necesidad de "cerrar heridas".

"Me critican por lo del indulto pero hemos de pensar en cómo coseremos las heridas, y no me importa pagar un precio por atreverme a pensar en el escenario de la reconciliación", ha defendido.

Y ha añadido que no lo hace "para ganar o perder votos, sino por la reconciliación" que necesita Cataluña tras años de bloques enfrentados a favor o en contra de la independencia.

"No imagino un bloque contra otro que ni siquiera se hablen para siempre", sino que hay que abrir una nueva etapa marcada por el diálogo, la negociación y el pacto que permita reconciliar, ha reivindicado.

También ha señalado que antes de situarse en el escenario de los indultos hay que respetar la presunción de inocencia y dejar que la justicia actúe: "Pero si hay condena, tendremos que buscar entre todos el mecanismo para cerrar heridas".

Pactos postelectorales



Miquel Iceta destaca que tras el 21-D deberá abrirse una nueva etapa de diálogo y asegura que él dialogará con todos y que no marcará exclusiones.

Preguntado por el planteamiento del candidato de CatECP, Xavier Domènech, de pactar con ERC y PSC tras el 21-D, Iceta ha dicho que no ve posibilidad a esa propuesta.

"Tanto ERC como nosotros hemos dicho que este modelo y esquema no funciona", teniendo en cuenta que el proyecto de ERC es el independentismo, ha añadido.

Y ha ahondado en que "el proyecto y el programa de ERC hacen imposible un acuerdo de los socialistas con ERC, de quien hay que hacer un juicio muy severo por lo que han hecho estos dos últimos años".



A García Albiol



Sobre la intención que ha mostrado este jueves el candidato del PP, Xavier García Albiol, de llamar al PSC y a Cs para buscar un acuerdo, ha bromeado con que espera que Albiol le llame la noche del 21 de diciembre para felicitarle por haber ganado las elecciones.

También ha defendido que "la independencia no conviene a Cataluña, pero el inmovilismo tampoco", y que entre estos dos bloques se erige el PSC para tender puentes y reconciliar.

"Tendremos que hablar entre todos. Nosotros queremos hablar con todos y avanzar entre todos", lo que no significa tener que hacer actos de gobierno, pero si contactos para avanzar hacia la reconciliación, ha añadido.

Y está convencido de que la inmensa mayoría de los catalanes quieren más autogobierno, mejor financiación, políticas sociales y crecimiento económico: "Y eso es lo que proponemos. No podemos prorrogar el mandado de los que han llevado al país al borde del desastre".