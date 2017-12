Las obras de Sijena salen de Lleida hacia Aragón tras las cargas policiales

Los manifestantes que se concentraban fuera del Museo de Lleida para intentar dificultar el traslado de los obras de Sijena a Aragón han vivido momentos de tensión con los Mossos que protegían el dispositivo preparado para llevárselas, que han llegado a utilizar sus porras contra los concentrados.



El momento de mayor tensión se ha producido cuando más de un centenar de personas han intentado acceder al perímetro vallado alrededor del Museo de Lleida, lo que ha sido impedido por una barrera formada por decenas de Mossos.



Hacia las 9 de la mañana han llegado otras 5 furgonetas de los antidisturbios de los Mossos, que se han unido a la decena de vehículos policiales y decenas de agentes que ya se encontraban en la zona desde esta madrugada.





Los agentes han procedido entonces a cortar parcialmente la Rambla d'Aragó, junto al Museo de Lleida, y han hecho retroceder a alguno de los manifestantes que no querían moverse del lugar,Los concentrados han reaccionado a la acción de los Mossos con gritos comoo "Técnicos del Gobierno de Aragón se encuentran en el Museo de Lleida desde las 4 de la madrugada para supervisar el traslado de las obras de arte de Sijena, en medio de las protestas de decenas de personas que se han concentrado ante el recinto bajo la lluvia.El equipo, un perito y personal de la empresa contratada para el transporte de los bienes, será el encargado del, algunas de considerable tamaño, como tres cajas sepulcrales, que deben partir con destino a Aragón.

Las 44 obras de arte procedentes del Monasterio de Villanueva de Sijena y depositadas en el Museu de Lleida han empezado a salir del museo a las 12.15 horas para ubicarse en los vehículos que las llevarán de camino a la localidad oscense por mandato judicial, según ha constatado Europa Press.

Sobre las 11.30 horas, las obras ya se encontraban embaladas y preparadas para ser transportadas al Monasterio de Villanueva de Sijena en una camioneta y un camión de la empresa Feltrero, especializada en el traslado de obras de arte.

Rajoy: "Las resoluciones judiciales conviene acatarlas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha afirmado este lunes 11 de diciembre que "las resoluciones judiciales conviene acatarlas". "Salvo que pretendamos sustituir a los jueces en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, hacer algo diferente de lo que es un Estado de Derecho", ha apostillado.Así se ha expresado el presidente del Ejecutivo en un desayuno informativo de Europa Press, al ser preguntado por el traslado de las 44 piezas de arte del Monasterio de Sijena.En este sentido, Rajoy ha explicado que"Ya ha habido una sentencia, que fue cumplida por la Generalitat de Cataluña, con el traslado de algunos bienes culturales, en este caso del Museo Nacional de Arte de Cataluña", ha dicho."Ahora, se trata de otra resolución judicial que afecta al Museo de Lérida, del que forma parte de su Patronato el Ayuntamiento de Lleida, la Generalitat de Cataluña y la Diócesis. El juez ha tomado una decisión y, por tanto, las decisiones de los tribunales el Gobierno", ha insistido el presidente del Gobierno.Sobre si los incidentes que se han vivido a primeras horas de la mañana en el marco de la operación de traslado de 44 bienes de Sijena pueden ser utilizadas por los independentistas catalanes para defender la teoría del "Estado opresor", Mariano Rajoy ha respondido que lo desconoce. "No lo sé. Yo desde luego creo que las resoluciones judiciales se deben cumplir. Si hay alguien que cree que no se deben cumplir las decisiones judiciales y quiere sustituir al juez, que lo diga. Pero me parece que ese no es el funcionamiento normal de un sistema democrático", ha subrayado.Asimismo, el presidente del Ejecutivo ha advertido de que "cada uno será responsable de las decisiones que adopte". "Desde luego la mía, es la que todo el mundo espera de mí, que acate las resoluciones judiciales.", ha destacado Rajoy.