Andrea Levy sufre un escrache en Barcelona: "No conseguirán intimidarme"

La número dos de la candidatura del PPC en las elecciones del 21D, Andrea Levy, ha visitado el pesebre viviente de San Fost de Campsentelles (Barcelona), donde ha denunciado el "acoso" de algunos independentistas que han dificultado su paseo.



La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha acudido a la inauguración de este tradicional evento navideño, donde ha tenido dificultades para moverse junto a sus compañeros de partido ya que varios transeúntes han ido siguiendo su recorrido mientras le mostraban las pantallas de sus móviles con lazos amarillos.



"Me estaban rodeando permanentemente, intentando coaccionarme, intimidarme. Pero ya pueden intentarlo, insultarme y gritarme, que me siento muy respaldada por la pluralidad de Cataluña y de los catalanes que no quieren vivir en este acoso permanente", ha afirmado la candidata en declaraciones a los medios.





Hoy han intentado intimidarme un grupo de independentistas mientras paseaba por Sant Fost de Campsentelles. Y digo que lo han intentado, no conseguido. No hay acoso que pueda con mi libertad ni la valentía de todos los catalanes que queremos convivencia! pic.twitter.com/THRAg6Mebs — Andrea Levy (@ALevySoler) 10 de diciembre de 2017

que en plena campaña electoral y en una democracia haya independentistas que intenten "acosar" a quienes no piensan como ellos."Un grupo de personas ha querido intimidarme a mí y a las personas que iban conmigo y no dejarme casi andar ni pasear por el municipio, y todo el rato queriéndome violentar y hacer que me fuera de donde estaba", ha explicado Levy, que ha remarcado que, pese a ello, no van a conseguir doblegarla.La dirigente popular ha hecho un llamamiento a dar la vuelta a la situación política en Cataluña y a impedir que los independentistas y que venga de la mano de los partidos que queremos trabajar por buscar soluciones para Cataluña y unir a la sociedad", ha recalcado.Ha remarcado, en este sentido, la importancia de que el PPC obtenga un buen resultado en las elecciones y sea fuerte y decisivo en el Parlament, ya que sólo así, ha añadido, se podrá frenar al independentismo, que "quiere que desaparezca todo lo relacionado con España".