Puigdemont quiere "continuar siendo president" tras el 21D

El expresidente catalán y número uno de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha subrayado este viernes que solo tiene "un plan" ante el 21D, que es el de "continuar siendo el presidente de la Generalitat", cargo que considera que sigue ostentando porque el Parlament que le invistió no le ha cesado.

Además, el cabeza de lista de JuntsxCat ha apelado a la "persistencia" de la sociedad catalana para que la UE acabe reconociendo el derecho a decidir de Cataluña, más allá de que públicamente apoyen la posición del Estado.

En una rueda de prensa en Barcelona a través de videoconferencia desde Bruselas, donde permanece huido de la justicia, Puigdemont ha sido preguntado por si tiene algún "plan B" tras las catalanas del 21D, habida cuenta de que, tras haber sido cesado por la aplicación del artículo 155, tiene una orden de arresto si pisa España.

"Contemplo continuar siendo el president de Cataluña, el Parlament no me ha cesado", ha dicho Puigdemont, que ha indicado así que debería seguir al frente de la Generalitat "si la mayoría parlamentaria no cambia", por lo que ha concluido: "Solo hay un plan".

En este contexto, ha indicado que deberá ser "el sistema político español" el que resuelva la "gran contradicción" que supondría, a su juicio, que fuera investido president y, a la vez, fuera detenido en España.

En este sentido, ha llamado a Ciudadanos, PSC y PPC -a los que ha calificado de "tripartito del 155"- a "respetar el veredicto de las urnas" del 21 de diciembre.

Tras la retirada de la euroorden de arresto, Puigdemont ha dicho que no ha tomado ninguna decisión sobre la posibilidad que tiene de salir de Bélgica e instalarse en el sur de Francia, con lo que estaría más cerca de Cataluña, por lo que tampoco lo ha descartado.