PP y C´s llaman a una marcha el domingo en Barcelona por "la democracia y la libertad"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha hecho un llamamiento a la movilización "masiva" de los catalanes no independentistas en Barcelona el próximo domingo para salir a la calle "en defensa de la democracia y la libertad".



La entidad Societat Civil Catalana ha convocado una manifestación para el próximo domingo, 8 de octubre, a las 12 horas en plaza Urquinaona de Barcelona, bajo el lema "Prou! Recuperem el seny" ('¡Basta! Recuperemos la sensatez').



A la concentración se ha sumado igualmente Ciudadanos. La formación naranja en Cataluña lo ha adelantado a través de su cuenta de Twitter.





En rueda de prensa en el Parlament, acompañado de varios diputados populares, Albiol ha considerado que para "defender el gran proyecto de España" el PPC cree "del todo necesario una implicación y movilización por parte de la sociedad catalana" no independentista., a salir a la calle, a todos los catalanes de bien que no están de acuerdo con el proceso rupturista, para que salgan a defender la libertad, la democracia y la dignidad. Hacemos un llamamiento a participar de manera masiva", ha afirmado.A su juicio, "más allá que algunos puedan gritar más y provocar ruido, hay una parte de la sociedad catalana que ha dicho basta, que no está dispuesta a que le aparten e intenten arrebatar su sentimiento de pertenencia. No lo permitiremos en la calle. Ese silencio se va a romper", ha señalado el líder del PP Catalán.