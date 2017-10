El PSIB y mi derecho a decidir

En el último pleno del Parlament el portavoz del PSIB declaró su posicionamiento en favor de un referéndum pactado entre el Gobierno central y la Generalitat para decidir sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña: "Si se negocia y se llega a un referéndum pactado podría ser la solución", añadió.

Toda mi vida académica ha transcurrido en la universidad catalana. Desde hace años vengo esforzándome por comprender los razonamientos de tantos independentistas conversos con los que dialogo constantemente. Algunos resultan irrefutables como, entre otros varios ejemplos, el incomprensible relegamiento del corredor del Mediterráneo en favor de otros diseños radiales desde el centro peninsular (cito éste por su significación en todos los sentidos).

Soy asimismo consciente de que el contrato social de 1978 ha sido progresivamente tergiversado. El artículo 2.2 habla de "nacionalidades y regiones". Parece claro que a tenor de la disposición transitoria segunda ("los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía..."), el constituyente concibió que las "nacionalidades" no eran más que el País Vasco, Cataluña y Galicia; y que sólo éstas iban a tener un grado superior de autogobierno. Aquel pacto constitucional se rompió con el célebre "café para todos" del primer Gobierno de Adolfo Suárez.

Se estuvo a un paso de recomponer el acuerdo pero ciertos políticos cometieron graves errores. El primero fue que Pasqual Maragall y Artur Mas excluyeran a Josep Piqué del Pacto del Tinell. Ni los partidos de izquierda ni los nacionalistas han entendido jamás que al menos el 30% del electorado vota popular. Como en el resto de Europa, también en España existe un partido conservador sin cuyo acuerdo resulta imposible alcanzar acuerdos duraderos. Tal vez el Partido Popular sea más derechista que sus homólogos francés o alemán pero quizás por ello no haya surgido en España un Front National antieuropeo o un AfD islamófobo y xenófobo.

El segundo error imperdonable fue que el Partido Popular instase recurso de inconstitucionalidad frente al estatut. ¡Cuántos quebraderos de cabeza nos habríamos ahorrado! ¡Qué falta de visión de Estado! La responsabilidad no fue del Tribunal Constitucional. Resulta absurdo criticarlo por su politización. Como absurdo sería criticar a la Corte Suprema americana porque Barack Obama nombrase a la juez Sonia Sotomayor o Donald Trump a Nail Gorsuch. La sentencia sobre el estatut estuvo bien argumentada porque incluía artículos inconstitucionales; pero si no se hubiese instado el recurso, nadie los habría enjuiciado al igual que sucede con idénticos preceptos en los estatutos valenciano o andaluz.

Llegados al actual escenario, el principal argumento independentista es que el voto que reclaman para la autodeterminación del pueblo catalán es un derecho democrático esencial.

Por supuesto que el Estado español podría introducir las reformas precisas para reconocer el derecho a la autodeterminación aunque fuese un precedente sin parangón en el constitucionalismo occidental y aunque no se atendría a los supuestos enumerados en los Pactos de Nueva York aprobados por la ONU en 1966. Ni Cataluña es una colonia ni el reino de España es una autocracia. Sin embargo nada obstaría a que el poder constituyente introdujese este derecho en el texto constitucional.

Ahora bien, si el argumento es el de la esencialidad democrática del derecho a voto, yo también quisiera votar cuando la decisión me afecte directamente. Todos deberán aceptar que es más democrático el voto de todos los afectados que el de una parte. Claro está que se me podría replicar que en los casos de Quebec y Escocia no votaron más que los quebequeses y los escoceses. Es verdad. Pero que no haya precedentes de extender el voto de la autodeterminación a todos los ciudadanos afectados, tampoco refutaría el mayor alcance democrático de mi reivindicación. Votemos todos los afectados y no solo los catalanes.

Nadie podrá objetar que la autodeterminación de Cataluña me afecta. ¡Vaya que si me afecta! En 1978 se alcanzó un pacto constitucional también con los partidos catalanes. Soy parte de ese contrato y no me parecería justo que se modificase sin mi participación. Aquel contrato se suscribió con el poder constituyente, es decir con todos los ciudadanos que votamos el 28 de diciembre de 1978, inclusive el 90,46% del voto de los catalanes. La Constitución fue aprobada con el voto favorable en todas las provincias españolas sin excepción. Como todas las constituciones, se aprobó en un momento histórico convulso pero ningún americano objetaría semejante argumento a la Constitución americana de 1877, ningún alemán a la ley fundamental de Bonn de 1949 o ningún portugués a la Constitución de 1976 y no necesitaré explayarme en las crisis de los momentos históricos en que se aprobaron éstas como tantas otras constituciones. La Constitución española de 1978 es la de un Estado miembro de la UE; incorpora el convenio europeo de derechos humanos y, en consecuencia, está sujeta a las jurisdicciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que tienen la facultad de revocar sentencias del Tribunal Constitucional español. Mienten ahora quienes dicen querer romper con las instituciones que provisionalmente gobierna Mariano Rajoy; la ruptura sería con todos los que no somos catalanes, seamos de izquierdas o de derechas. La autodeterminación me afectaría tanto en el ámbito interno como en el externo. La secesión de una parte tan importante como Cataluña cambiaría radicalmente el Estado al que pertenezco. Y en las relaciones internacionales, el Reino de España perdería la mucha o poca capacidad de influencia que le reste. La nueva España reducida perdería sostén económico, reduciría su PIB en un 30% y, por ende, los españoles perderíamos renta per capita. ¡Vaya qué si me afecta!

Por otra parte, el reconocimiento constitucional del derecho de autodeterminación debería alcanzar a otras comunidades autónomas, es decir también al País Vasco, Navarra, Galicia, Canarias, Balears, etc. O, lo que es lo mismo, se reconocería la posibilidad de que la península ibérica se desmembrase en una multitud de pequeñas repúblicas independientes.

Si se reconociese a los catalanes su derecho a votar, no alcanzo a adivinar por qué se me tendría que excluir de una decisión que tanto me afecta.

Participo del internacionalismo más histórico y, por ende, no soy nacionalista. Sería una contradictio in terminis. Creo en un único pasaporte para los Estados Unidos de Europa. Estoy en contra de establecer nuevos muros y nuevas fronteras que siempre tienen por objetivo separar al norte rico del sur pobre. Siempre es así; nunca jamás es al revés. Me parece contradictorio que alguien se defina progresista pero solo predique la solidaridad para los propios de este lado de la nueva frontera para dejar del otro lado del muro a otros ajenos más pobres.

Lo más paradójico es ese argumento de los del Norte cuando aseguran que su pretensión de separarse con nuevos muros y nuevas fronteras es precisamente para el bien de los del otro lado. Esconde la xenofobia de quienes les creen no solo más pobres, sino también más tontos.

Efectivamente "el referéndum podría ser la solución". Pero yo también quiero votar en ese referendum; quiero que mi opinión cuente en todo lo que me afecta. Y no puedo recibir bien que se me excluya. Aún peor recibo que el PSIB defienda antes el derecho a decidir de los catalanes que el de todos los demás afectados y, por ende, el mío.

*Profesor de Derecho Constitucional