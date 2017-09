Trump, sobre Cataluña: "España es un gran país y debería permanecer unido"

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este martes que "España es un gran país y debería permanecer unido", en referencia al referéndum por la independencia que pretende celebrar el Gobierno de Cataluña el próximo domingo.



Trump habló en una conferencia de prensa junto al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, desde la Rosaleda de la Casa Blanca tras el almuerzo de trabajo que ambos mantuvieron.



En respuesta a una pregunta de Efe durante esa conferencia sobre si apoya la actuación del Gobierno español ante ese referéndum, Trump sostuvo: "Yo solo puedo hablar por mí, me gustaría que España continuara estando unida".



"Creo que nadie sabe si ellos (los catalanes) van a tener un voto, creo que el presidente (Rajoy) les dirá que no van a tener un voto, pero creo que la gente se va a oponer mucho a eso", agregó Trump.



En respuesta a otra pregunta posterior también sobre el tema del referéndum, Trump afirmó que él cree que los catalanes "han estado hablando de esto (la independencia) durante mucho tiempo", pero que en encuestas "precisas" uno ve que "ellos aman su país, aman España y no se irían".





Rajoy y Trump, en el Despacho Oval. Vídeo: Agencia ATLAS. Foto: EFE.

Un disparate

Agradezco la cálida acogida del presidente @realDonaldTrump en la Casa Blanca. Continuaremos colaborando en beneficio de nuestros países pic.twitter.com/0QPCWTWKtT „ Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 26 de septiembre de 2017

Rajoy llega a a Casa Blanca. Vídeo: Agencia ATLAS. Foto: Reuters.

Coincidencia sobre Venezuela

Nadal y un jamón, la anécdota del encuentro

, como alguien que tiene un gran respeto por vuestro presidente (Rajoy) y realmente un gran respeto por vuestro país", enfatizó Trump."Realmente creo que la gente de Cataluña se quedará en España, y creo que sería estúpido no hacerlo, estamos hablando de quedarse en un país verdaderamente grande, bonito e histórico", añadió el presidente estadounidense.Hasta las declaraciones de este martes de Trump,era "un asunto interno" de España.Por su parte, Rajoy ha calificado de "disparate" que el Parlament declarara la independencia de Cataluña tras el 1 de octubre y ha considerado que lo único que puede haber ese día es "alboroto" y "ruido", pero no un referéndum.Rajoy, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado queporque no hay ni junta electoral, ni un equipo en la Generalitat organizando el referéndum, ni papeletas, ni locales, ni personas en las mesas., pero lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantía", ha añadido.Por ello, ha concluido que lo más sensato en una situación como esta es volver al sentido común y "terminar con toda esta historia que lo único que hace es generar división y tensiones"."No aporta nada bueno al conjunto de los ciudadanos y yo espero que lo que se produzca a la mayor celeridad posible, si es posible antes del día 1 y, si no, inmediatamente después, es el paso a una nueva etapa donde prime la ley, la democracia, el diálogo y el sentido común", ha insistido.Por otro lado,contra responsables del Gobierno de Nicolás Maduro,. "La comunidad internacional no debe andarse con paños calientes en relación con Venezuela", ha dicho Rajoy., país del que ha dicho que ha sido "especialmente colaborador en promover el interés y el bienestar del pueblo venezolano". "Esperamos que nuestros amigos de la UE pronto sigan a Estados Unidos, a Canadá y a otros países latinoamericanos para sancionar al régimen de Maduro, queremos a todo el mundo implicado", ha añadido.En un momento del encuentro, Trump elogió ante Rajoy a algunos deportistas españoles y se refirió en concreto al tenista, al que calificó de "un gran tesoro de España".Trump hizo ese comentario a Rajoy en el transcurso de la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, informaron fuentes el Ejecutivo español.El presidente estadounidense hizo hincapié en su admiración por el tenista y también por otro deportista español, el golfista Sergio García.. También hace tres años y medio, cuando Rajoy fue recibido por el anterior presidente estadounidense, Barack Obama, le obsequió con ese típico producto español.Tras una primera reunión en el Despacho Oval, Rajoy y Trump han mantenido un almuerzo de trabajo en la residencia del presidente de Estados Unidos.