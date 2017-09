Trapero desafía a Interior: "No aceptaremos la coordinación del Estado español"

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tendrá que confirmar este lunes en una nueva reunión de coordinación convocada por la Fiscalía Superior de Cataluña para impedir el referéndum del 1 de octubre que no acepta la orden del Ministerio Público, exponiéndose a ser llamado a declarar en calidad de investigado por un delito de desobediencia, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.



El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha convocado para el próximo lunes una nueva reunión después de que este sábado ordenara que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior coordinara las actuaciones de los Mossos, Policía Nacional y la Guardia Civil en lo referente al referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.



Sin embargo, el conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha asegurado que el Govern no acepta la "injerencia del Estado en los Mossos d'Esquadra porque se salta todos los órganos que el marco jurídico dispone para coordinar la seguridad de Cataluña".



En una declaración institucional, Forn ha lamentado que el Ministerio de Interior quiera asumir la coordinación de los Mossos y ha explicado que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha expresado también en el encuentro mantenido este sábado "la voluntad del cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español".





Demanem molta tranquilitat, perquè els Mossos no renunciaran a exercir les seves competències en lleialtat al poble de Catalunya. — Joaquim Forn (@quimforn) 23 de septiembre de 2017

Interior toma el control de los Mossos

Interior asume el control de la coordinación policial en Cataluña.

"El Estado pretende dirigir los operativos policiales de Cataluña a través de un alto cargo del ministerio del Gobierno español y este es un hecho inaceptable", ha continuado Forn, quien ha considerado que ya existen "organismos para coordinar técnicamente las actuaciones de los cuerpos policiales en Cataluña en el marco de la Junta de Seguridad y así se ha informado en la misma reunión a la Fiscalía".A esta reunión, ha precisado Joaquím Forn, ha asistido "el señor, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio", un coronel de la Guardia Civil que ha sido designado para coordinar las actuaciones de todas las fuerzas de seguridad en Cataluña para impedir la celebración del referéndum.Forn ha concluido su alocución pidiendo "mucha tranquilidad a la ciudadanía porque el Cuerpo de Mossos d'Esquadra no renunciará nunca a ejercer las competencias que le son propias".El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Romero de Tejada, se ha reunido con los máximos responsables de estos cuerpos y les ha informado de que la Secretaría de Estado asumiría la coordinación de las actuaciones de todas las fuerzas de seguridad sobre el 1-O.El coronel de la Guardia Civil, jefe de Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, será la persona encargada de coordinar el despliegue policial de todos los Cuerpos policiales, bajo la dirección directa del fiscal superior de Cataluña.El representante del Ministerio Público ha tomado esta decisión, en el marco de lade las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la vista de que la Generalitat no desconvoca el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y tras la escalada de tensión por las protestas convocadas por organizaciones independentistas. Esta orden no supone asumir ninguna competencia exclusiva de los Mossos, según explicaron a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, que recordaron que tras losdel pasado mes de agosto se tomó una decisión parecida para coordinar las investigaciones.El fiscal jefe comunicó el 8 de septiembre a Trapero y a los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña la instrucción 2/2017 en la que ordenaba a estos tres cuerpos policiales a quepara impedir los preparativos del referéndum del 1 de octubre.