Pérez-Reverte y Assange se enfrentan en Twitter por el referéndum catalán

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y el escritor Arturo Pérez-Reverte se han enfrentado en Twitter a causa de la convocatoria del referéndum independentista en Cataluña.



Assange ha escrito un mensaje en el que defendía el derecho de autodeterminación de los catalanes a la vez que adjuntaba una foto de los tanques en la plaza de Tiananmén y aludía a España: "Esto no funcionará en Cataluña".



Spain, this will not work in Catalonia. The Catalan people have a right to self-determination. Arrests only unify and strengthen them. pic.twitter.com/mRYBdRroHz — Julian Assange ?? (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

Even your insults are plagiarized from the toilet wall. — Julian Assange ?? (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

We do not all make our experience of living in toilets, embassies and enclosed places, as you do, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

Poco después, Pérez-Reverte ha contestado al fundador de WikiLeaks tachándole dey acusándole de ser un ignorante sobre España y Cataluña.El rifirrafe no ha quedado ahí y Assange ha replicado al escritor:A lo que Pérez-Reverte ha contestado haciendo referencia a los cinco años que Assange lleva recluido en la embajada de Ecuador en Londres.El enfrentamiento entre ambos ha generado miles de retuits y respuestas en la red social.Posteriormente, Assange ha publicado el mismo mensaje de defensa a la autodeterminación en catalán y ha calificado de "indignante" que el director de 'El Vallenc' , el semanal que ha sido registrado este sábado por la Guardia Civil, esté siendo investigado por tres presuntos delitos.