Identifican a Younes Abouyaaqoub como el autor del ataque en Barcelona

El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha indicado hoy que "todo apunta a que el conductor de la furgoneta" del atropello masivo del pasado jueves en la Rambla de Barcelona "es Younes Abouyaaqoub", al tiempo que los mossos han confirmado que se ha identificado al autor del atentado.



Los Mossos d'Esquadra han informado de que han "identificado el conductor del atentado de Barcelona", aunque no han especificado su filiación y en este punto se remiten a una rueda de prensa de este mediodía sobre los avances en la investigación.







Identificado el conductor del atentado de Barcelona — Mossos (@mossos) 21 de agosto de 2017

Nuevos registros en Ripoll

La mezquita de Ripoll. Foto: Reuters

No obstante, en declaraciones a Catalunya Ràdio, Forn ha añadido que "todo apunta a que el atentado de Barcelona y el incidente en la Diagonal -cuando un Ford Focus se saltó un control y apareció poco después en Sant Just Desvern-".El conseller de Interior, que se ha remitido para ser más explícito a la citada rueda de prensa, que tendrá lugar a las 12:30 horas, ha añadido que ". La comunidad musulmana no pensaba que fuera una persona radical".Asimismo, Joaquim Forn ha señalado que "en estos momentos, se descarta un ataque inminente, y por eso no hemos elevado la seguridad al nivel 5"."Hemos tenido conversaciones con el ministro y somos del mismo parecer de que no se tiene que aumentar -la alerta terrorista- al nivel 5".El municipio gerundense de Ripoll, en el que residía el núcleo de la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils (Tarragona), ha sido escenario esta pasada madrugada de nuevos registros por parte de los Mossos d'Esquadra, según confirman fuentes de la investigación.Un nuevo dispositivo policial se ha desplegado una noche más con entradas a domicilios, de los que se hay material susceptible de convertirse en algún tipo de prueba.Las calles del centro de Ripoll han sido por tanto escenario de nuevos registros, de los que algunos vecinos dan testimonio, en el marco de los que se producen estos días desde los atentados del pasado jueves.Los Mossos d'Esquadra buscaron también pistas ayer en la mezquita de la localidad sobre el imán Abdelbaki Es Satty, al que familiares de los jóvenes acusados de terrorismo señalan como el responsable de su radicalización.La vivienda de Satty también fue registrada el pasado viernes por la noche en busca desde armas a explosivos, así como de documentos y dispositivos móviles.