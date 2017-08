Los terroristas preparaban uno o más atentados con explosivos en Barcelona

La célula de terroristas que atentó el pasado jueves en Barcelona y Cambrils preparaba al menos un atentado con explosivos en la ciudad condal para ese mismo jueves. Así lo ha confirmado el Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en una rueda de prensa con medios internacionales.



Trapero ha asegurado que la explosión de la casa de Alcanar fue accidental y evitó que las consecuencias del ataque en Barcelona fueran aún peores.



El mayor de los Mossos no ha descartado además que los tres sospechosos del atentado en busca y y captura --de los que está vivo al menos uno, Younes Abouyaaqoub-- puedan haber traspasado la frontera con Francia, aunque no hay indicios: "No tenemos información en ese sentido".







Buscamos 3 personas porque aún no tenemos confirmada la identidad de los restos biológicos de Alcanar #MajorTrapero #AtentadoBarcelona — Mossos (@mossos) 20 de agosto de 2017

Younes Abouyaaqoub, el hombre más buscado. Agencia Atlas | EFE

Las víctimas estarán identificadas el lunes

Al preguntársele en la rueda de prensa si puede estar dentro o fuera de España, ha añadido que, desde el primer momento tras el atentado, se reforzaron fronteras y aeropuertos, "con lo cual se han hecho los filtros necesarios"."Eso evidentemente no excluye la posibilidad de que una persona, con el uso de un vehículo --no le digo que tengamos información en este sentido--, como posibilidad, evidentemente que", y ha añadido que están en contacto con policías extranjeras en general y con las francesas en particular, con la que les une un especial lazo por ser el país vecino.Trapero también estima que los catorce fallecidos en los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) estarán plenamente identificados a primera hora de este lunes.Hasta ahora, los expertos del Instituto de Medicina Legal han identificado a nueve de las catorce víctimas mortales y así se lo han comunicado a los familiares y al juez que instruye la causa.Este domingo, además, han concluido los trabajos de identificación de otros tres cadáveres , aunque está pendiente el proceso de comunicación al órgano judicial y a los familiares, según ha dicho Trapero en un encuentro con periodistas extranjeros junto al presidente catalán, Carles Puigdemont , y el conseller de Interior, Joaquim Forn.El máximo responsable de losha añadido que los expertos forenses y policiales están actualmente tomando muestras de ADN a las dos víctimas restantes y que se prevé que los resultados estén listos durante la próxima madrugada.