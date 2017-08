Atentado en Barcelona: al menos 13 muertos y decenas de heridos en un atropello masivo

Al menos 13 personas han muerto y veinte han resultado heridas en un atropello masivo de esta tarde en las Ramblas, en Barcelona, según han confirmado fuentes policiales a la Cadena Ser. La comisaría general de Información de la Policía Nacional y los Mossos han confirmado que se trata de un atentado terrorista.



La zona del atropello masivo, ocurrido en la Plaza Catalunya de la ciudad condal, se ha llenado de policías en cuestión de minutos. Por el momento las informaciones son confusas, pero testigos presenciales aseguran que se trata de un atentado terrorista..





Imágenes de usuarios de Twitter de la búsqueda de los autores del atropello en Barcelona. Vídeo: Agencia ATLAS

Something is happening in #Barcelona now. Portaferrissa street now. People running and businesses closing. pic.twitter.com/blzKrBnjEC