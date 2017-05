Primarias PSOE 2017: ¿Quién apoya a cada candidato en las primarias socialistas?

La carrera por la secretaría general del PSOE tiene tres candidatos con unos apoyos definidos y significados para cada uno de los aspirantes. Pocas son las voces con ascendencia en el socialismo español que se han quedado al margen de estas primarias, que también han abierto un enconado y activo debate en la militancia.

El número final de avales dejó a Susana Díaz como la candidata que más respaldo ha logrado, con 60.231, seguida por Pedro Sánchez con 53.692 y, por último, a Patxi López, con 10.866. Un resultado que ilustra la polarización surgida en el último año entre los socialistas y que los expertos consideran que no será fácil resolver.

Susana Díaz ha vencido en seis comunidades, cuatro menos que Pedro Sánchez, pero que incluyen algunas de las federaciones más poderosas del PSOE.

Díaz no solo ganó en Andalucía, sino también en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Aragón y Madrid, si bien en estas comunidades lo hizo de manera más ajustada.

Por su parte, Pedro Sánchez vio recompensados sus esfuerzos en las comunidades del norte: Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Castilla-León y Comunidad Valenciana, territorios a los que suma los dos archipiélagos de las Islas Canarias y las Baleares.

Ambas candidaturas han querido escenificar sus bases de apoyo con la difusión de los avales por comunidades, algo que no ha hecho el grupo de Patxi López, que no ha querido exhibir la procedencia de sus respaldos territoriales.

En cualquier caso, el triunfo de Díaz encuentra en Andalucía una de sus grandes bazas, ya que allí la candidata y presidenta autonómica logró más de 26.000 avales, mientras que Sánchez no llegó a alcanzar la tercera parte de apoyos.

Barones y voces históricas del PSOE



Susana Díaz ha contado desde el anuncio de su candidatura con el soporte de los pesos pesados del socialismo español. Los dos ex presidentes del Gobierno del PSOE, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, acudieron al acto en el que Díaz formalizó la intención que ya se vislumbraba desde meses antes. A su lado, también, Alfredo Pérez Rubalcaba y Alfonso Guerra. Asimismo, Díaz ha logrado el respaldo de importantes barones del PSOE, como Ximo Puig (Comunitat Valenciana), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Abel Caballero (Galicia).

Susana Díaz, con Rubalclaba, González, Guerra y Puig. EFE

Los benefactores públicos de Pedro Sánchez han sido más escasos. El ex secretario general tiene el soporte de los socialistas catalanes y también de parte del socialismo vasco, donde tanto su mensaje como el de Patxi López, ex lehendakari del gobierno autonómico, han encontrado más acomodo que el de Susana Díaz. El ex ministro Josep Borrell, que ganó en 1998 las primarias socialistas para la presidencia del Gobierno pero tuvo que renunciar posteriormente, ha expresado en público su apoyo a Pedro Sánchez, como también han hecho diputados como Odón Elorza y Margarita Robles.