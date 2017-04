Podemos promueve una moción de censura contra Mariano Rajoy

El grupo parlamentario de Podemos y sus confluencias ha anunciado hoy su intención de abrir una ronda de encuentros con el resto de partidos para presentar en los próximos días una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la "grave situación institucional".



Tras los últimos casos de corrupción que salpican al PP, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, comparece en estos momentos en rueda de prensa en el Congreso junto a los portavoces del grupo de Unidos Podemos-En Comù-Podem-En Marea para explicar esta iniciativa, que están dispuestos a llevar hasta el final aunque no encuentren más apoyos.



Según el reglamento del Congreso, la moción de censura para exigir la responsabilidad política del Gobierno debe ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, es decir 35 (Unidos Podemos tiene 67), en un escrito en el que debe incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno que haya aceptado la candidatura.



<noscript><ul id="questions"><li>¿Estás de acuerdo con la moción de censura a Mariano Rajoy?</li></ul></noscript>



Así lo ha anunciado en rueda de prensa, donde ha apuntado que, con la acumulación de casos de corrupción que asolan el PP, "España está viviendo un estado de excepción democrático", con el "saqueo" de las administraciones públicas y con un "comportamiento parásito de las instituciones" por parte del PP. "Sacar al PP de las instituciones es una necesidad", concluye.



En ese contexto, ha anunciado que abrirá una ronda de contactos con las demás fuerzas parlamentarias de la oposición para presentar una moción de censura que derribe al Gobierno de Mariano Rajoy.







Iniciamos los trabajos y encuentros con otras fuerzas políticas y la sociedad civil para presentar #MociónCensuraAlPP. Es nuestra obligación pic.twitter.com/8T2zMiWmmW „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de abril de 2017

El PSOE responde un "no" tajante a los "fuegos artificiales" de Pablo Iglesias. Vídeo: Agencia ATLAS/EFE

La Constitución de 1978 establece que una moción de censura tiene que ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, esto es, por 35 parlamentarios, y ha de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.El líder de Podemosal que obliga la presentación de censura, y ha dicho que más importante que lo nombres y las caras es la situación del país y tomar decisiones urgentes para proteger el sistema democrático.Tanto el líder de IU, Alberto Garzón, como el portavoz de En Comú-Podem, Xavier Domènech, han compartido el "diágnostico" del secretario general de Podemos, y han coincidido en la necesidad de presentar esta moción de censura porque "la limpieza" democrática no se va a conseguir sólo pidiendo comparecencias.El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha acusado a Pablo Iglesias de haber anunciado una moción de censura contra Rajoycon la que hace un año anunció un gobierno de coalición y terminó votando contra Pedro Sánchez.Hernando ha expresado así su desconfianza de la "maniobra" de Iglesias, tras asegurar que éste ha informado al presidente de la gestora, Javier Fernández, de la moción de censura ""Cuando uno quiere que una moción de censura prospere no dice que pase lo que pase la va a presentar y que luego hablará con los demás,", ha sostenido el portavoz socialista, tras recordar a Iglesias que "si hubiera una mayoría alternativa no nos encontraríamos en la situación en que nos encontramos".