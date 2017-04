Carmena apunta al PP: "Sostenía una trama criminal"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado este lunes que con la dimisión de Esperanza Aguirre se ve que el Gobierno regional y el PP "se sostenían en una trama criminal".



"El cáncer de la democracia es la corrupción. Con la marcha de Aguirre vemos que todo un Gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal", ha escrito Carmena en Twitter.







El cáncer de la democracia es la corrupción. Con la marcha de Aguirre vemos que todo un Gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal. „ Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 24 de abril de 2017

El PSOE pide que explique "lo que sabe"

Ciudadanos: "No es el caso Aguirre, es el caso PP"

El problema no es la dimisión de Aguirre, sino la maquinaria corrupta que trabaja desde las instituciones contra los intereses nacionales ?? pic.twitter.com/kp1sZMcjng „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de abril de 2017

Dimite (otra vez) Esperanza Aguirre. Cómo será lo que aún no conocemos de corrupción que una imperturbable como Aguirre vuelve a dimitir. „ Alberto Garzón (@agarzon) 24 de abril de 2017

Una dimisión que llega tarde y que pone en evidencia la resistencia al cambio de la vieja política. Seguimos ?? pic.twitter.com/gHCn7LV3ds „ Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 24 de abril de 2017

Mientras tanto, la portavoz del Gobierno municipal y miembro de Ahora Madrid,, ha declarado que la dimisión de Aguirrede las instituciones, aunque no se haya enriquecido por ello, por "mirar a otro lado".A eso ha añadido que, que no se puede hacer "borrón y cuenta nueva" porque "no es la operación Lezo, Gürtel o Púnica sino la operación del Partido Popular, que de manera sistemática ha saqueado las instituciones".. "Pocos madrileños se creen que no sabía nada ante las reiteradas denuncias y pruebas que tenía desde 2008 sobre hechos irregulares relativos al dinero públicos". Para la edil, la "explicación más sincera" es que "miró para otro lado, aunque no participara de manera directa en ese enriquecimiento" pero que eso le hace "cómplice en ese saqueo".La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha calificado este lunes de "buena noticia" la dimisión de como edil y portavoz del PP en el Consistorio, y ha añadido que la popular se va "acorralada" y que ""., porque si hay algo que ataca la democracia es romper las reglas del juego", ha señalado la portavoz socialista, quien ha recordado la "presunta financiación irregular del PP de Madrid, o de las campañas electorales de Aguirre".Purificación Causapié ha hecho hincapié en las reiteradas peticiones de dimisión de Aguirre por parte del PSOE "desde que saltaron escándalos de Púnica ", del mismo modo que ha añadido que mañana llevaban junto a Ahora Madrid una proposición para pedir la dimisión de Esperanza Aguirre.Para los socialistas, la permanencia de Aguirre en el Pleno "era negativa para la democracia", por lo que espera que la "vida en el Pleno mejore". "", ha añadido a este respecto.Por otra parte, Cuasapié ha precisado que el "problema" de Esperanza Aguirre es que "a pesar de dimitir, no asume ninguna responsabilidad". "Debería explicar qué es lo que sabe, porque no nos creemos que no sepa nada, que explique cómo han financiado las campañas electorales, cómo se ha financiado", ha recriminado.Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid,, ha asegurado que se engaña quien piense que esto es el caso Aguirre. "".Del Partido Popular ha asegurado que "es un partido que está dispuesto a sacrificar a peones" e "incluso a reinas", en referencia a Aguirre, pero que lo hace "", mientras que de la ya exportavoz del PP en el Consistorio ha dicho que estaba "acorralada" por la corrupción tras la detención y el encarcelamiento del expresidente madrileñoVillacís ha pedido a los ciudadanos el "único castigo que vale":. "Lo que me vale es que no vuelvan a tener la confianza de los madrileños porque es evidentemente que no se lo han ganado".Su formación no confía en el PP, ha asegurado y por eso antes de darles el Gobierno en la Comunidad de Madrid lo primero que pusieron delante fue un pacto anticorrupción. "Desde que estamos nosotros condicionando en la Comunidad de Madrid cada imputado se tiene que ir", ha afirmado.Villacís atribuye la remisión del informe sobre el Canal de Isabel II a la Fiscalía por parte de la presidenta autonómica Cristina Cifuentes a la presión de los tres grupos regionales en la Asamblea: Ciudadanos, Podemos y el PSOE.Otros líderes políticos también expresaron su opinión respecto a la dimisión de Aguirre a través de las redes sociales: