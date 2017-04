Diego Gago, nuevo presidente de Nuevas Generaciones

El joven gallego Diego Gago, de 29 años, ha sido elegido nuevo presidente de Nuevas Generaciones del PP, con el 95,33 por ciento de los votos emitidos, durante el XIV Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP, que se celebraba desde el pasado viernes en Sevilla.

Gago sustituye a la andaluza Beatriz Jurado, que era presidenta de NNGG desde 2011 y actualmente senadora por Córdoba, y en su proclamación se ha visto arropado por el coordinador general y responsable de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo; el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y la secretaria general del PP-A, Loles López.

En la clausura de este congreso, al que han acudido 1.000 compromisarios y donde se ha presentado el nuevo logo de NNGG, Gago, quien ha mostrado su satisfacción y agradecimiento por el apoyo, ha tenido unas palabras de cariño para Beatriz Jurado, "que ha hecho una transición ejemplar, llena de consejos y llamadas".

Tras resaltar la "responsabilidad" que supone este cargo, y mostrarse "afortunado" por ello, Gago, que lleva 13 años en NNGG y es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Vigo, ha contrapuesto a la izquierda "que sólo es feliz cuando gobierna, y cuando lo hacen nos dejan fracaso", frente a la "ilusión y confianza" del PP, que supone "un ejemplo de transparencia", con 40 años de historia.

Gago, quien ha recordado a personalidades como Núñez Feijóo o Loyola de Palacio, ha apuntado que "lo importante son los lugares donde gobernaremos", apuntando que sus valores "entienden la diferencia como diálogo y entendimiento, nunca la imposición".

Así, deja claro que el PP "no tiene problemas en llegar a acuerdo con otros partidos", de forma que "nunca diremos 'no es no', sólo diremos no al fracaso".

El nuevo dirigente de Nuevas Generaciones tuvo palabras para la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, apuntando que "mal vamos si lo mejor del PSOE en esta gran tierra es Susana Díaz, que nos ha dejado las mayores tasas de paro; no la queremos para España ni lo vamos a permitir".

También aludió a los casos de corrupción registrados en el seno del PP, dejando claro que no va a permitir que "20 personas cuestionen la legitimidad de miles de hombres y mujeres", por lo que asevera que el PP "será implacable y tendrá tolerancia cero", rechazando juicios políticos y dejando que "sea el poder judicial el que imparta justicia, no los partidos ni los medios", pero apuntando que "el que la hace la paga".

Asimismo, en su discurso previo de candidatura, el presidente nacional electo de Nuevas Generaciones, Diego Gago, ha afirmado que "Nuevas Generaciones está abierta para todos los jóvenes que quieran trabajar por su país".

"Nuestro objetivo fundamental tiene que ser que cada día más jóvenes españoles se sientan identificados con este proyecto, que recoge la esencia de las distintas realidades de nuestro país", ha añadido Gago, quien resalta su "emoción" y recuerda que ha visitado todas las comunidades para "recibir sugerencias, inquietudes y consejos de todos".

Ha apuntado que NNGG "refleja la esencia de nuestro país y recoge las distintas sensibilidades de la juventud".

Gago se ha comprometido a "adaptar la organización a la realidad actual". Además, el líder juvenil ha asegurado que "Nuevas Generaciones siempre será la voz joven del partido. Una voz inconformista, vanguardista y que defienda la libertad y la igualdad".

En este sentido, Gago ha subrayado que uno de los principales objetivos de la organización juvenil del PP será "defender los valores democráticos para que cada día más gente se sienta representada".

"No vamos a imponer nada a nadie pero sí vamos a pedir que se defienda la libertad, la tolerancia, la igualdad real entre hombres y mujeres, la unidad de España, la Constitución y la democracia. Frente a la imposición, libertad", ha aseverado.

Apunta que su objetivo es que "cada día más jóvenes se sientan identificados con nuestro proyecto; el que quiera empaquetamientos o adoctrinamientos o que le digan lo que tienen que decir, para eso tiene la izquierda; nosotros, frente a la imposición, libertad".

Por ello, ha lanzado un mensaje de "apertura", de forma que "los jóvenes que tienen las puertas abiertas de esta organización, para trabajar codo con codo por los intereses de la juventud; queremos abrir la organización y el partido".

En ese sentido, apunta que ello se va a materializar abriendo todas las sedes de España a la vez varias veces al año, varios sábados al año "para dar a conocer por lo que luchamos y peleamos".

En otro orden de cosas, Diego Gago ha destacado la importancia de una buena formación tanto a nivel personal, como a nivel político, dentro de la organización. "Le vamos a pedir al partido que, aprovechando el gran capital humano que lo compone, nos ayuden a formarnos políticamente. De la formación individual nos encargamos cada uno de nosotros y de la formación política, nuestro partido", ha explicado Gago, quien aboga por un modelo de educación "que busca igualarnos a todos por encima, por estar más formados y poder competir", defendiendo el modelo trilingüe ya presente en algunas regiones.

Por otra parte, Gago ha dicho que "la Universidad es nuestro gran caballo de batalla y no nos podemos dejar amedrentar por la izquierda radical que quiere impedir que lleguemos a las aulas. Vamos a dar la cara en la Universidad y no vamos a ceder un ápice".

Gago ha destacado que Nuevas Generaciones es una de las organizaciones juveniles más importantes de Europa. "Nos sentimos profundamente europeístas. Hay que hacer frente a los extremismos y a los populismos que quieren romper con algo que ha costado tanto a nuestros padres y a nuestros líderes políticos, que durante 60 años han construido un espacio de solidaridad y trabajo común, que es Europa", ha explicado.

Por otra parte, el presidente nacional de la organización juvenil ha animado a los miembros de NNGG "a salir a la calle para recoger las inquietudes de los jóvenes y trasladarlas a las instituciones".

Además, ha puesto en valor la necesidad de no permitir que haya jóvenes de primera y jóvenes de segunda en función del lugar en el que nazcan, porque no puede ser "que quienes viven en la ciudad tengan oportunidades laborales y quienes viven en los pueblos tengan que emigrar en busca de esas oportunidades".



Miguel Ángel Blanco, presidente de honor de NNGG

En su intervención, Gago ha destacado el nombramiento de Miguel Ángel Blanco como presidente de honor de Nuevas Generaciones. "Hoy ponemos en su sitio a alguien que ha sido y será nuestro guía y ejemplo para siempre. Desde este Congreso, en reconocimiento de todos los que habéis formado parte de esta organización a lo largo de los años, nombramos como presidente de honor a quien fue vilmente asesinado por defender la libertad".

Junto a Diego Gago como presidente estarán como secretaria general Reyes Hurlé, de Asturias, y como coordinador general, Juan Carlos Caballero, de la Comunidad Valenciana.

Además, el vicesecretario de Organización será Pedro González de Andalucía; el vicesecretario de Comunicación, Álvaro Crespo, de Madrid; la vicesecretaria de Formación y Programas, Marta Maroto, y el vicesecretario de Estudios y Proyectos, Francisco López.

La vicesecretaria de Empleo Juvenil y Medio Ambiente será Beatriz Loma; el vicesecretario de Acción Política y Electoral, Eduardo Carazo; el vicesecretario de Relaciones Internacionales, Carlo Giacomo; y la vicesecretaria de Política Social, Nazaret Ojeda.