Tensión y protestas contra el bus de Hazte Oír en Madrid

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Ricardo Alonso García, ha sido agredido este viernes a las puertas de la facultad cuando tenía lugar una protesta estudiantil contra la presencia del presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y otros miembros de la asociación que han acudido a las inmediaciones del edificio con su polémico autobús.

Esta protesta llega después de que el Decanato desconvocara una mesa redonda prevista para este viernes sobre la libertad de expresión que tenía como ponentes, entre otros, al presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y a la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio.

Según ha explicado Alonso a los medios de comunicación congregados en la facultad de Derecho, este debate se había suprimido porque "solo lo había solicitado un estudiante" y "sólo" atienden peticiones de asociaciones legalmente inscritas. "Yo no iba a permitir la entrada en la facultad", ha aseverado Alonso, quien había ordenado el cierre de las salidas de la Facultad salvo la principal.

Así, a pesar de que se había desconvocado la mesa redonda, el autobús de Hazte Oír ha llegado hasta Ciudad Universitaria. Frente a la facultad se han enfrentado los estudiantes y los acompañantes del autobús.

El decano ha sido "descamisado" por un hombre que se le ha abalanzado sobre él. "Me he quitado un sujeto de encima, yo no he llegado a ninguna situación, porque se me ha tirado encima y me ha descamisado", ha explicado Ricardo Alonso. Al ser preguntado por la identidad del agresor, ha indicado que era "un señor de mediana edad" y que no conocía su procedencia.

Momento en el que el decano de la Complutense es "descamisado". Vídeo: La Sexta

Por su parte, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha calificado a los jóvenes que protestaban por su presencia como de "cachorros de Podemos". "No solo se nos insulta en redes sociales, se nos amenaza, no solo nos amenazan con cárcel, sino que son los cachorros de Podemos los que actúan", ha señalado Arsuaga, para añadir a continuación que eran "un grupo de violentos".

El presidente de Hazte Oír ha reconocido que era conocedor de que se había suspendido el encuentro, pero ha aseverado que "se hace necesario hablar de libertad de expresión" porque "hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

"Los de primera son los que comparten los dogmas de lo políticamente correcto, y luego estamos los que no compartimos eso, y nos atrevemos a decirlo en público", ha explicado. Para Arsuaga, si falta libertad de expresión, "falta algo en la democracia", y ha indicado que era un "día muy triste" porque no se iba a producir el debate sobre la libertad de expresión.