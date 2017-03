Tensión entre un senador de ERC y el presidente del Senado por el rapero Valtonyc

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este martes que en España "no se condena a nadie ni por cantar ni por manifestarse" en referencia a la condena de la Audiencia Nacional de tres años de prisión al rapero mallorquín Valtonyc por sus letras contra el Rey Juan Carlos, y ha precisado que las sentencias, sean quienes sean los acusados, se dictan por órganos judiciales independientes.

Catalá ha precisado durante la sesión de control en el Senado que tan solo en el 0,35 por ciento de sentencias condenatorias susceptibles de recurso se ejecuta la pena anticipadamente, en respuesta al senador Bernat Picornell (ERC) que ha denunciado que la misma semana que se conoció la condena a Valtonyc, la Audiencia Provincial de Palma decidió no acordar medidas cautelares contra Iñaki Urdangarín, sobre el que pesa una pena de seis años y tres meses de prisión por el Caso Nóos.

El político ha sido abroncado por el presidente del Senado, Pío García-Escudero, tras haber leído la letra de la canción 'El rei Borbó' durante su interpelación. "Lo mínimo en el Parlamento es el respeto en el lenguaje al resto de senadores. Me da igual lo que cantara Faltonyc (sic), me importa el respeto a los senadores", ha dicho el presidente de la cámara alta.

Picornell por su parte, ha incidido que "a ojos de una parte muy importante de la sociedad la Justicia no es igual" y que "si la ley es igual para todos el acceso a la defensa no, pues unos hacen delitos menores y entran en prisión provisional mientras otros falsean y roban las arcas públicas".

En respuesta, el ministro de Justicia ha asegurado no conocer al detalle la situación "de ese joven mallorquín" y ha reprochado al senador que si existe sentencia condenatoria es porque ha cometido delito. "No creo que haya sido condenado solo por cantar sino por lo que decía en su canción porque en España no se condena nadie ni por cantar ni por manifestarse ni nada por el estilo", ha defendido.