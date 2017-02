¿Ingresará ya en la cárcel Iñaki Urdangarin?

Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta Cristina y cuñado del Rey Felipe VI, ha sido condenado a 6 años y 3 meses de cárcel, según la sentencia del caso Nóos dada a conocer hoy. El exduque de Palma estaba acusado, entre otros delitos, de fraude a la Administración, malversación de fondos públicos, estafa y delito contra la Hacienda Pública.



¿Entrará ya en prisión?



En principio nada frenará su ingreso inmediato en prisión, pese a que interponga un recurso. Y es que estos recursos por lo general no frenan la causa, sino que ésta sigue su curso. La Fiscalía Anticorrupción de Baleares señaló que pediría el ingreso inmediato si la condena superaba los 6 años. Por lo tanto, su encarcelamiento podría ser cuestión de horas.



¿En que prisión podría ingresar?



Antes de que se iniciara el juicio se hablaba de que la cárcel de Brieva, en Ávila, era la que tenía más papeletas para acoger al marido de la Infanta. Se trata de la prisión que alojó a Luis Roldán durante 10 años y en la actualidad el módulo de hombres está vacío. No obstante, cómo el condenado tiene derecho a elegir centro penitenciario -todos los condenados pueden hacerlo excepto los terroristas- parece improbable que elija la que es la cárcel más fría y aislada del país, a menos que se lleve a cabo una rehabilitación de la misma como se ha especulado. En todo caso, debe estar en España, aunque Urdangarin y su familia residen en la actualidad en Suiza.



¿Puede salir de la cárcel si recurre?



La sentencia es recurrible y con total seguridad su abogado recurrirá la condena. Entonces saldría de prisión y no volvería a estar encarcelado hasta que se resolviesen los recursos.



¿Qué pasará con su matrimonio?



La Infanta Cristina ha peleado por su matrimonio contra viento y marea. Pese a todo lo que se ha hablado desde que estallara el caso Nóos (presuntas infidelidades, los sonrojantes correos electrónicos...), la hermana del Rey ha permanecido impasible y siempre al lado de su marido. Ahora bien, el ingreso en prisión podría cambiar las cosas. En el entorno de la Infanta inisisten en que sigue muy enamorada, pero hay quien opina que el distanciamiento que conlleva la cárcel podría finiquitar la relación.



¿Renunciará la Infanta a sus derechos dinástico?



Doña Cristina ya ha sido despojada de su título de duquesa, al igual que su marido, después de pedírselo al Rey, según su versión. Además, fue apartada de cualquier acto oficial de la Familia Real. No obstante, sigue aferrada a sus derechos dinásticos, a los que de momento no tiene intención de renunciar. Su salida de la línea de sucesión al trono -ocupa la sexta posición- es voluntaria, por lo que no puede decidirla Felipe VI. Cabe aclarar que su renuncia no implicaría la de sus hijos, que subirían un puesto.



¿Cambiará de domicilio Doña Cristina?



Actualmente tiene su residencia oficial en Ginebra (Suiza), donde trabaja desde 2013 (es directora del área internacional de la Fundación Bancaria La Caixa). El ingreso en prisión de su esposo es posible que la haga volver a España, para estar cerca de él, si pretende seguir con su matrimonio.



¿Volverán sus hijos a España?



Los cuatro hijos del matrimonio Urdangarin de Borbón -Juan, Pablo, Miguel e Irene- estudian en Ginebra, en la International School of Geneva. Lo más lógico es que continúen con sus estudios allí, aunque su madre decida regresar. Juan, el mayor, finaliza este curso el Bachillerato y podría escojer una universidad extranjera para seguir con sus estudios.