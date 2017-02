Catalá: "Quienes tienen un problema son las fiscales"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que el presidente de Murcia no debe dimitir por su imputación en el caso Púnica y ha coincidido con el propio Pedro Antonio Sánchez en que la renuncia solo debería exigírsele cuando haya una "imputación formal", es decir, la apertura de juicio oral.

"La imputación, en mi opinión, no debería llevar a la dimisión, sino que ésta debería venir, en su caso, tras la apertura de juicio oral. Hasta esa fase no se deberían exigir responsabilidades políticas", ha señalado Catalá a la Ser.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por cohecho, fraude y revelación de información vinculados con su presunta participación en la trama Púnica. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción no ha presentado acusación contra él. Ambos aspectos han centrado la intervención del ministro en la Cadena Ser.

En cuanto a la posible dimisión, el presidente murciano aseguró que dimitirá si hay "una imputación formal". Por su lado, Ciudadanos ha advertido de que si no renuncia cuando sea citado como imputado por el Tribunal Superior murciano, ello vulnerará el pacto de investidura firmado con el PP tanto en Madrid como en Murcia.

Catalá ha declarado que "en el pacto con ciudadanos hablábamos de imputación formal", una condición que no equivale a la de imputado o investigado, sino a la apertura de juicio oral. "Anticipar una dimisión sería precipitado".

"El acuerdo con Ciudadanos permite interpretaciones y habremos de sentarnos con el otro firmante para aclarar qué quisimos decir cada uno. Nosotros tenemos claro lo que quisimos decir cuando hablamos de imputación formal", ha dicho Catalá.



Papel de la Fiscalía



En cuanto al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción no haya acusado a Sánchez, asunto que ha generado polémica porque las fiscales del caso se negaron a firmar ese escrito, que hubo de ser sostenido por su superior, Catalá ha reconocido anomalías, pero ha apuntado a que lo irregular ha sido que una discrepancia interna haya sido conocida por los medios.

"Que firme el escrito la fiscal jefe de Anticorrupción y no las fiscales actuantes es anómalo", ha reconocido Catalá, quien ha insistido en que eso no implica que se ordenara desde la Fiscalía del Estado no acusar a Sánchez, sino que la superior jerárquica de las fiscales del caso, de forma independiente, no sostuvo el criterio de aquellas.

Lo "anómalo" en este caso es, según el ministro, que "una discrepancia interna se haya puesto en evidencia hacia el exterior. Que se hayan negado a firmar supongo que generará una actuación dentro de la fiscalía. Pero sobre todo me extraña que se ponga en conocimiento público", ha señalado.

"Quienes tienen un problema son las fiscales cuyo criterio no ha sido soportado", ha señalado el ministro antes de apuntar que él se pone más "del lado de sus jefes".