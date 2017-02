Así queda la nueva Ejecutiva de Rajoy

El candidato a presidir de nuevo el PP, Mariano Rajoy, sólo ha provocado dos salidas de las áreas de dirección del Partido Popular, si bien en puestos de los considerados de segunda línea: José María Beneyto y Susana Camarero.

En comparación con la actual configuración del Comité Ejecutivo Nacional, repiten los principales cargos que Rajoy colocó en el organigrama de la formación en junio de 2015, tras los resultados de las elecciones autonómicas y locales.

Entonces, siempre con María Dolores de Cospedal como secretaria general, el presidente del Gobierno situó a Fernando Martínez Maillo, Andrea Levy, Pablo Casado y a Javier Maroto como vicesecretarios de Organización, Estudios, Comunicación y Acción Social, respectivamente. Se unían así a Javier Arenas, quien era y seguirá siendo responsable de Política Autonómica.

"No los he cambiado porque lo han hecho bien, y en esta vida sólo se cambia lo que no funciona; lo que funciona, no", ha resumido Rajoy.

Estos son los principales nombres de la nueva Ejecutiva de Rajoy:

Coordinador de Organización: Juan Carlos Vera Pro

Secretario ejecutivo de Política Autonómica: Juan José Matarí

Secretario ejecutivo de Política Local: Antonio Román

Secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales: José Ramón García-Hernández

Secretario ejecutivo de Electoral: Vicente Tirado

PP en el Exterior: Ramón Moreno

Secretario ejecutivo de Formación: César Sánchez

Secretario sectorial de Economía: Álvaro Nadal

Secretaria sectorial de Sanidad y Asuntos Sociales: Dolors Montserrat

Secretaria sectorial de Agricultura y Ganadería: Isabel García Tejerina

Secretaria sectorial de Educación e Igualdad: Sandra Moneo

Secretario sectorial de Cultura y Participación Social: Emilio del Río

Secretario sectorial de Nuevas Tecnologías: Víctor Calvo-Sotelo

Secretaria sectorial de Justicia y Libertades Públicas: Mari Mar Blanco

Secretaria sectorial de Mujer: Yolanda Bel Blanca

Representantes de la Emigración: Joaquín Calvo Basarán y Alejandra Vilalta y Perdomo

Como vocales propuestos figuran:

María Dolores Cospedal García

José Luis Ayllón Manso

Fátima Báñez García

Roberto Bermúdez de Castro

Vicente Betoret Coll

José Ciscar Bolufer

Cristóbal Montoro Romero

Manuel Domínguez González

Carlos Floriano Corrales

Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo

Teodoro García Egea

Ángel Garrido García

Jaime González Taboada

Dolores López Gabarró

Ana Madrazo Díaz

Fernando Manzano Pedrera

María José García-Pelayo

Teófila Martínez Saiz

Fernando Martínez-Maillo

Francisco Millán Mon

Jorge Moragas Sánchez

Ángeles Muñoz Uriol

Australia Navarro de Paz

Eva Ortiz Vilella

Pilar Rojo Noguera

Soraya Sáenz de Santamaría

María Salom Coll

Cristina Sanz Barrios

Antonio Sanz Cabello

Borja Semper Pascual

Antonio Silván Rodríguez

Miguel Tellado Filgueira

Luis Venta Cueli

Celia Villalobos Talero

Juan Ignacio Zoido Álvarez.

Como vocales de designación Mariano Rajoy incluye en su lista a:

Jorge Fernández Díaz

Luis de Grandes Pascual

Miguel Ángel Cortés.

Como miembros natos del Comité Ejecutivo figuran:

Presidenta Congreso: Ana Pastor Julián

Presidente del Senado: Pío García-Escudero

Portavoces Parlamentarios: Rafael Hernando (Congreso), José Manuel Barreiro (Senado) y Esteban González Pons (Parlamento Europeo)

Secretario general del GPP Congreso: José Antonio Bermúdez de Castro

Comisario europeo: Miguel Arias Cañete

Presidentes autonómicos del Partido Popular

Presidentes de Gobiernos autonómicos del Partido Popular

Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: Pedro Agramunt

Tesorera: Carmen Navarro

Presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías: Alfonso Fernández Mañueco

Presidenta del Comité Electoral Nacional: Alicia Sánchez-Camacho

Secretaria del Comité Electoral Nacional: María Jesús Bonilla

Presidenta de Nuevas Generaciones: Beatriz Jurado

Secretario general de Nuevas Generaciones: Javier Dorado.