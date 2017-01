Íñigo Errejón, a Pablo Iglesias: "Yo no voy a tirar la piedra y esconder la mano"

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado este viernes que en el seno de su partido se deben "un debate tranquilo, con respeto y sin palabras gruesas" y se ha mostrado "optimista" ante la posibilidad de poder acercar posturas con las otras candidaturas de la Asamblea Ciudadana de febrero.

Errejón ha hecho estas manifestaciones al ser preguntado por las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha esta mañana, quien ha avisado de que el partido morado no puede convertirse en una "tarta de repartir" entre familias y corrientes, algo propio de partidos "viejos" como el PSOE.

Preguntado por los periodistas si Iglesias estaría acusándole de querer convertir a Podemos en el PSOE, Errejón ha negado, como ya hiciera esta mañana en Murcia, que Iglesias "haya insinuado una cosa tan grave".

"Yo no voy a tirar la piedra y esconder la mano; no voy a hacer insinuaciones sobre compañeros, nos debemos un debate tranquilo y con respeto", ha insistido el dirigente de Podemos antes de participar en un acto con la militancia en Alicante para recoger las propuestas de Podem Comunitat Valenciana a su proyecto "Recuperar la ilusión".

Errejón ha calificado el debate actual en Podemos como "discusión democrática" y ha advertido de que para que todos puedan "remar codo con codo" tras Vistalegre II "es imprescindible" tener un diálogo "de ideas" y que sean "muy cuidadosos y cariñosos".

"Quiero, deseo y soy optimista con respecto a que vamos a poder avanzar en lograr los máximos acuerdos posibles", ha aseverado, a la vez que ha matizado que en las cuestiones en las que siga habiendo posiciones enfrentadas, serán las bases las que decidan.

También ha destacado que "decir que hay que compartir el poder y que hay descentralizarlo no es atacar a nadie", como tampoco lo es "decir que Podemos se merece tener un momento de reflexión", sino que, en su opinión, es al contrario, "es construir una organización más fuerte".

"No voy a entrar en lógicas que creo que al final hacen más daño a la organización; cuidemos el debate político de altura, no utilicemos calificativos gruesos, no utilicemos insinuaciones que no se sostienen, tengámonos el respeto que nos merecemos entre compañeros y, al día siguiente, saldremos todos mucho más reforzados", ha subrayado.