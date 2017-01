El PSOE avisa de que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado

El portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, asegura que su partido no apoyará los Presupuestos del Estado del año que viene y que casi con seguridad presentará una enmienda a la totalidad del proyecto que presente el Gobierno. Y avisa al presidente, Mariano Rajoy, de que si fracasa con las cuentas y quiere convocar elecciones, "no cogerá al PSOE con la guardia baja".

"Él sabrá lo que hace con el país, con la recuperación económica y con el papel e imagen de España en Europa y en el mundo", asegura Jiménez en una entrevista con Europa Press.

El dirigente socialista afirma que su partido no está negociando con el Gobierno ni tiene "una línea abierta" sobre los Presupuestos de 2017, a los que presentará enmienda a la totalidad en el Congreso. "Vemos casi imposible que se pueda alcanzar un acuerdo", avanza, y anima al PP a buscar apoyos en otra dirección. "Rajoy sabe que no puede contar con el PSOE", zanja.

Mario Jiménez asegura también que su partido no teme una convocatoria electoral si Mariano Rajoy decide disolver las Cortes en el supuesto de que no se aprueben las cuentas. "No va a coger al PSOE con la guardia baja, afrontaría ese proceso con todas las garantías de poder dar la batalla", dice.

En cualquier caso, el portavoz de la Gestora avisa al presidente de las consecuencias que tendría para la recuperación económica y para la imagen en el exterior convocar terceras elecciones en año y medio. "Es su responsabilidad, él sabrá lo que hace con el país", agrega.



Cambiar la reforma laboral



Mario Jiménez explica también que el PSOE quiere modificar "los elementos más negativos" de la reforma laboral, más allá de apostar por su derogación. Para ello está dispuesto a negociar con el PP asuntos concretos, en busca de acuerdos como los que ha han logrado sobre el SMI, el techo de gasto o contra la llamada pobreza energética.

Sin embargo admite que el PP "está muy lejos" de aceptar los cambios que son a su juicio más importantes en la legislación laboral y defiende que el PSOE "tiene capacidad de diálogo con otras formaciones".

Esas mayorías alternativas pasan por Podemos, que reivindica la derogación de la reforma laboral del PP, pero también la del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Mario Jiménez achaca esta postura a las "obsesiones" de Pablo Iglesias con el PSOE y lanza una advertencia al líder de la formación morada.



Mientras Pablo Iglesias está en la algarada



"Le puede pasar con la reforma laboral lo que le ha pasado con el salario mínimo: mientras está en posiciones maximalistas y en la algarada, la realidad va cambiando delante de sus ojos y no se entera", le advierte a Pablo Iglesias, en referencia a la subida del SMI del 8% pactada por PP y PSOE, la más alta en democracia.

Mario Jiménez explica que su partido presentará iniciativas para ir modificando los aspectos que considera peores de la reforma laboral, empezando por reforzar la negociación colectiva, tomar medidas para mejorar los salarios y luchar contra la precariedad laboral, los contratos "basura" y "condiciones laborales terribles".

"Vamos a seguir llevando iniciativas sin parar buscando mayorías para estos cambios y Podemos no puede quedarse atrás", agrega.