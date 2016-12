El etarra Iñaki Bilbao amenaza de muerte al juez Andreu

El etarra Iñaki Bilbao amenazó hace unos días al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cuando le interrogaba sobre una carta en la que animaba a la lucha armada, con las palabras: "Usted es el diablo del País Vasco y si le pillo le voy a matar".

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Andreu le tomó declaración por videoconferencia desde la prisión Puerto III (Cádiz), donde cumple condena, por un documento suyo interceptado en la cárcel titulado 'La guerra se gana a tiros' y por el que se le imputa un delito de conspiración para cometer actos terroristas.

Instituciones Penitenciarias remitió entonces la carta a la Audiencia Nacional para que se abriera un proceso contra él, del que se encargó Andreu, quien, al tomarle declaración, sufrió esas amenazas.

Bilbao las profirió nada más empezar su declaración y dijo: "Usted es el diablo del País Vasco y no voy a decir nada. Me puede abrir todos los sumarios que quiera, no voy a decir nada". El juez le preguntó entonces si eso era todo lo que tenía que decir y él insistió: "Usted es el diablo del País Vasco y si le pillo le voy a matar", tras lo que acabó el interrogatorio.

Tras la comparecencia de Bilbao ante el juez, la Fiscalía pidió que se dedujera testimonio de las amenazas y cuando se mandó el caso a reparto le tocó al propio Andreu, que se ha abstenido de la causa, una cuestión que ahora debe aprobar el pleno de la Audiencia Nacional en su próximo pleno del 13 de enero, han indicado a Efe las mismas fuentes.

Si el pleno acepta la abstención, el juez Ismael Moreno se encargará de la causa en sus funciones de sustituto de Andreu.

Paralelamente, Andreu sigue llevando la instrucción del caso abierto a raíz de la carta interceptada a Bilbao y adelantada hoy por 'El País', en la que el etarra parafrasea a varios miembros de ETA condenados, a Ernesto Che Guevara o a Karl Marx para justificar la lucha armada y acusa de "traición" a los actuales dirigentes.

Esta no es la primera vez que Ignacio Javier Bilbao Goikoetxea amenaza a un juez (ahora podría ser condenado a 8 años de prisión por sus frases a Andreu) y ya lo hizo con otros tres jueces, además del propio Andreu, a quien es la segunda vez que dirige palabras en este tono.

En 2003, simuló disparar apuntando con la mano en su despacho al juez Baltasar Garzón, un gesto que repitió dos años después ante el tribunal que le juzgó por estos hechos, presidido por Alfonso Guevara.

Además de hacerle ese gesto a Garzón en 2003, Bilbao dio un puñetazo sobre la mesa del juez, que iba a comunicarle su procesamiento por pertenencia al "complejo Donosti", derribando una cruz de Caravaca que allí tenía el magistrado, al que después arrojó un calendario a la cara para, acto seguido, romper el auto que le había sido entregado.

Antes de abandonar el despacho, el procesado dijo a Garzón: "Vas a acabar como Carrero Blanco".

El mismo año amenazó también de muerte a Fernando Andreu cuando le iba a tomar declaración en relación precisamente con las amenazas a Garzón, y mientras le apuntaba con la mano en forma de pistola le señaló "te queda menos que a Melitón Manzanas", en referencia al comisario de la Policía franquista asesinado por ETA en 1968.

El etarra repitió la misma escena en abril de 2003 con la juez Teresa Palacios -quien instruyó el caso por las amenazas a su compañero-, y la hizo el mismo gesto mientras le decía: "Fascista, tienes los días contados".

En el juicio que se celebró por las amenazas a Garzón, el etarra insistió en su actitud con frases como "te voy a arrancar la piel a tiras, fascista, te voy a meter siete tiros, ven tú aquí si tienes huevos".

En 2007, fue condenado a 14 años de prisión por sus amenazas e insultos a Guevara y Garzón.

Ese mismo año empezó una huelga de hambre en la cárcel donde cumplía condena como autor de la muerte del concejal socialista de Orio (Guipuzcoa) Juan Priede Pérez, en marzo de 2002, a quien asesinó de varios disparos cuando se encontraba en la entrada de un bar de esa localidad.