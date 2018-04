Marc Márquez se exhibe en los primeros entrenamientos del GP de Argentina

Problemas para Ducati

Pasini, el más rápido en Moto2

El español(Repsol Honda RC 213 V) se exhibió en la segunda y última tanda de entrenamientos libres delde MotoGP, en la que consiguió el mejor tiempo, mientras que su rival por el título, el italiano(Ducati Desmosedici GP18), tuvo muchos problemas. [Sigue en directo el Mundial de MotoGP] Márquez fue el primero y el único, junto al británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), quepara completar los poco más de 4.800 metros del trazado suramericano, tras protagonizar una demostración de poderío.Las gotas de lluvia caídas al final de la sesión de Moto2 condicionaron el inicio de la segunda tanda de MotoGP, en la que en apenas tres vueltas Márquez ya se colocó en 1:40.873, a cuatro décimas de segundo de su compañero en el equipo Repsol Honda,, con su registro matinal, y apenas unas milésimas más lento que su propio tiempo de entonces.Pero tras esas primeras tres o cuatro vueltas iniciales casi todos los pilotos regresaron a sus talleres a la espera de una mejoría en el clima que permitiese que la pista se secase y siempre muy atentos a los monitores, en los que por momentos sólo salían el español Pol Espargaró (KTM RC 16) o los italianos(Suzuki GSX RR) y Franco Morbidelli (Honda RC 213 V).Minutos más tarde y con la pista nuevamente secándose, volvieron al asfalto todos los pilotos para intentar mejorar su situación en la clasificación , importante para conseguir el pase a la segunda clasificación directa.Uno de los primeros en hacerlo fue Marc Márquez , quien tras un espectacular pique conen el tramo final del trazado marcó un 1:40.498, que ya era su mejor tiempo del fin de semana argentino y se acercaba al registro de Dani Pedrosa.Apenas un par de vueltas después -décimo giro- batió ese tiempo de su compañero de equipo al rodar en 1:40.285, dieciocho milésimas de segundo más rápido, y con poco más de doce minutos de entrenamiento por delante.Igual de activo en esos postreros minutos se mostró el italiano, con varias secuencias consecutivas en vuelta rápida quede la tanda y la quinta en el cómputo global, pero el ritmo de los entrenamientos propició un tramo final intenso y con muchos cambios.El campeón mundial de Repsol Honda, con 1:39.395, consolidó su liderato, perseguido por el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) a cuatro décimas de segundo, con(Ducati Desmosedici GP17) y Valentino Rossi tras ellos.El liderato de Márquez quedó claro, como también la segunda plaza de Crutchlow y ya con Dani Pedrosa, el más rápido de la mañana, tercero, lo que puso sobre el tapete la superioridad inicial de las Honda en este circuito, y los problemas de Ducati, cuyo primer representante en esta ocasión fue el español Esteve "Tito" Rabat (Ducati Desmosedici GP17) en la cuarta plaza, con los dos pilotos oficiales del fabricante de Borgo Panigale muy atrás y con semblante muy serio.Andrea Dovizioso cerró la jornada con la decimoquinta posición, después de ser último en la segunda, justo por delante de, mientras que los pilotos oficiales de Yamaha, el españoly el italiano Valentino Rossi, se encontraban algo mejor, en la sexta y séptima posiciones, respectivamente.El italiano Andrea Iannone, que por la mañana colocó la Suzuki GSX RR en la tercera posición, acabó quinto, mientras que Alex Rins, que se encontraba en una preocupante vigésima primera plaza, mejoró notablemente su rendimiento para ascender hasta el octavo lugar.Como Rins, también mejoró de manera notable, vigésimo por la mañana, que ascendió hasta el undécimo lugar a poco más de 1,3 segundos del líder y por delante de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).El italiano(Kalex) controló la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Argentina de Moto2 beneficiado por la presencia de la lluvia sobre el trazado de Termas de Río Hondo, si bien antes Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) fue capaz de mejorar para ascender hasta la quinta posición.Los problemas matinales parecieron quedar olvidados para el piloto de Estrella Galicia 0'0, que en su quinta vuelta ya se puso líder con un registro de 1:44.802, todavía un poco más lento que el tiempo obtenido por el italiano Mattia Pasini (Kalex) por la mañana, pero evidentemente mucho mejor que el 1:45.282 que él había hecho.En esos primeros compases de la segunda sesión, tras Alex Márquez se colocó el portugués(KTM), al que este circuito argentino no se le da nada mal, pues en 2015y en todas las series libres de este primer día de gran premio estuvo entre los más rápidos de la categoría.La tercera plaza, en ese tramo inicial, fue para otro español,(Kalex), con(Kalex) y(Estrella Galicia 0'0 Kalex), en la octava y novena plaza respectivamente y la aparición de una tímida lluvia no presagió nada bueno para quienes esperaban poder mejor sus registros iniciales.Esa lluvia, unida a una intensidad de viento en aumento, dio al traste con las aspiraciones de todos los pilotos de Moto2, que se iban acercando poco a poco a los mejores tiempos de la mañana, superándolos en algunos casos, pero no en lo que se refiere al registro de Pasini (1:44.461), que seguía siendo el mejor.La mejora de Alex Márquez, por entonces, le situó quinto, entre el surafricano Brad Binder (KTM) y el español Isaac Viñales (Kalex).Todas las motos regresaron a sus talleres, sabedores de que los registros existentes ya no sufrirían variación, pero con la necesidad de, al menos para poder continuar rodando, aunque las nubes y claros existentes en el cielo presagiaban no pocos quebraderos de cabeza para los ingenieros en esos minutos finales.Fue por este motivo por el que algunos pilotos ni siquiera regresaron a pista, puesto que las previsiones meteorológicas no presagian lluvia en la matinal dominical de carreras y no tenía mucho sentido arriesgarse a una caída en los algo menos de diez minutos que quedaban de entrenamiento cuando comenzó a llover.Aún así hubo pilotos que montaron neumáticos de agua y saltaron sobre el asfalto de Termas de Río Hondo, peroen la clasificación provisional de pruebas libres, que acabó encabezada por Pasini, por delante de Oliveira, Francesco Bagnaia (Kalex), el surafricano Brad Binder (KTM) y el español Alex Márquez.