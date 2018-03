Mundial de MotoGP: Dovizioso gana el pulso a Márquez

El piloto italiano(Ducati) se ha convertido en eltras imponerse en la carrera de este domingo en el, prueba inaugural del Mundial de motociclismo , tras un gran mano a mano con el español(Repsol Honda), que ha terminado segundo, mientras que el también transalpino Valentino Rossi (Yamaha) ha completado el podio.De esta manera, 'Dovi', vigente subcampeón de la categoría reina, logra la, la novena en MotoGP. Todo después de una espectacular lucha con el de Cervera, que le hizo sudar para ser el primero en ver la bandera a cuadros.Con la noche ya caída sobre el Circuito Internacional de Losail, el francés(Yamaha) mantuvo la primera plaza una vez se apagaron los semáforos, con Márquez a su rueda. El mejor arranque(Repsol Honda), que ascendió desde la séptima a la tercera posición, con Rossi colocándose justo tras él después de iniciar octavo.Sólo dos vueltas más tardó 'Il Dottore' en pasar también al de Castellar del Vallès, iniciando una persecución al de Cervera que culminó con el adelantamiento en la vuelta 6. No pudo, sin embargo, con el galo, en una pelea quey devolverle la pasada.Lejos de los focos, Dovizioso, dominador de los libres, alcanzó al grupo de cabeza y se unió a la pelea, asaltando la segunda plaza. Todo ello con siete pilotos luchando por el podio: Zarco, Márquez, Dovizioso, Rossi, el británico Cal Crutchlow (Honda), el italiano(Ducati) y Pedrosa.Al mismo tiempo, Àlex Rins (Suzuki) y(Ducati), por sendas caídas en las curvas 2 y 4, y Pol Espargaró (KTM), con su entrada en boxes por problemas mecánicos, se despedían de la carrera.La cabeza sufrió un cambio a falta de cinco vueltas, al final de la recta; Dovizioso atacaba y sobrepasaba a Zarco, que a su vez se quedaba rezagado y veía cómo el de Cervera también le dejaba atrás. No tardaron muchoen relegar al 'poleman' del sábado a la quinta plaza.Así, la victoria era ya cosa de los dos italianos y del español, que se descolgaban de los perseguidores, a los que se unía(Yamaha), ganador el año pasado en el desierto.En una última vuelta de infarto, 'Dovi' resistió el acoso del vigente campeón de la categoría, que tuvo que conformarse con el segundo puesto. Rossi, por su parte, Rossi completó el podio y repitió la tercera posiciónEn cuanto al resto de españoles, Viñales terminó finalmente sexto, justo por delante de Pedrosa, séptimo. Además, Tito Rabat (Ducati) finalizó undécimo,(Ducati) lo hizo decimotercero y Aleix Espargaró (Aprilia) fue decimonoveno. Rins, Lorenzo y Pol Espargaró no terminaron la carrera.