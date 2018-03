Jorge Martín, primer líder de la temporada en Moto3

Elha logrado este domingo la primera victoria de la temporada en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Qatar , cita inaugural del Mundial de motociclismo , con su compatriota Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) y el italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) en el segundo y el tercer puesto del podio, respectivamente.

Después de despedir 2017 con el primer triunfo de su vida, el madrileño volvió a subirse al cajón más alto en el Circuito Internacional de Losail para convertirse, además, en el primer líder del curso.

Con el viento soplando fuerte y mucho polvo suspendido en el aire, resultaba vital engancharse pronto a los pilotos de cabeza. Así lo hizo Jorge Martín, que desde que se apagaron los semáforos comenzó a tirar del grupo y adelantó tras la primera curva al 'poleman' del sábado, el italiano Niccolò Antonelli (Honda), para ser líder. Mientras, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM), que partía tercero, se pegaba a la rueda del madrileño.

Ascendiendo desde la séptima posición, Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) fue recuperando terreno hasta ponerse a rebufo de Martín, como también hizo el italiano Enea Bastianini (Honda). El trío, con el transalpino en cabeza, se fue distanciando de sus perseguidores.

Los tres fueron permutando puestos hasta la caída de Bastianini, después de perder el control de su moto en la curva 6 a falta de 13 giros, que dejó a los dos españoles solos, con el de San Sebastián de los Reyes por delante. Por detrás, la lucha por la tercera plaza del podio era evidente con la sucesión de adelantamientos.

El madrileño y el valenciano se lanzaron a por el triunfo en una última vuelta muy igualada, y fue finalmente Jorge Martín el primero el cruzar la línea de meta. Por su parte, el italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) se subió al tercer cajón del podio.

En cuanto al resto de españoles, Rodrigo fue quinto, Jaume Masiá (KTM) terminó duodécimo y Marcos Ramírez (KTM) concluyó en decimoquinta posición. Por su parte, Alonso López (Estrella Galicia 0,0) se fue al suelo y no logró finalizar y Albert Arenas (KTM) no pudo participar después de fracturarse la clavícula derecha durante el 'warm up'.