Més per Menorca denuncia presiones para "mirar a otro lado con la enmienda Nadal"

Nely Josep, diputados de Més per Menorca, hanen la inclusión de la enmienda Nadal en la Ley de Vivienda para ampliar los usos turísticos del Centro Internacional de Tenis , en una operación de "".



Los diputados han afirmado que la aprobación de la Ley de Vivienda se está retrasando "intencionadamente" para sacar adelante esta enmienda y que Més per Menorca pedirá mañana en comisión parlamentaria que se vote por separado con el fin de intentar frenarla. "La decisión está en el tejado del PSOE", han dicho en los pasillos del Parlament tras afirmar que Més per Mallorca y Podemos también votarán en contra.

Poco después el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Josep Ferrà, ha afirmado que su partido también votará en contra de esta enmienda que, al igual que los diputados de Més per Menorca, ha calificado de "urbanismo a la carta", aunque en su caso ha asegurado que no han recibido presiones.

En todo caso, el apoyo de PP y PSIB es suficiente para que salga adelante la iniciativa.

Poco antes de estas declaraciones, Castell había preguntado en el pleno del Parlament a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que aclarara si esta enmienda "salió del PP o de los despachos del Govern". Armengol no ha contestado a su pregunta y ha afirmado que el Govern ayuda a los grupos parlamentarios a que las iniciativas sean rigurosas. "Damos mucha importancia a la seguridad jurídica de las normas", ha dicho Armengol quien ha recordado que el Ayuntamiento de Manacor no tiene PGOU y ha afirmado que con la enmienda Nadal "se devuelven las competencias urbanísticas al Ayuntamiento"