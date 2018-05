Casi mil obras serán revisadas para frenar los accidentes en la construcción

Cerca de un millar de obras de Balears van a ser visitadas por técnicos en materia de prevención de riesgos durante los próximos doce meses, dentro de la campaña que patronales, sindicatos y Govern han puesto en marcha para reducir la elevada siniestralidad laboral existente en la construcción, y que se ha saldado con cinco muertes durante el pasado año y tres en lo que llevamos de 2018. En este plan va a jugar un especial protagonismo la Fundación Laboral de la Construcción de las islas, cuyos responsables presentaron ayer las actuaciones que se van a llevar a cabo.

Para empezar, técnicos de esta fundación balear, creada por la asociación de constructores, UGT y CCOO, van a desarrollar una campaña de 245 visitas destinadas a informar de las medidas de seguridad necesarias y de la situación en la que se encuentra cada obra. Además, se organizarán cursos formativos y jornadas de asesoramiento a empresarios. Para todo ello se van a invertir 250.000 euros. Estas actuaciones ya han comenzado a desarrollarse y se mantendrán hasta el mes de junio o julio.

De este grupo, ya se han realizado un centenar de visitas en las que "nos hemos encontrado de todo", aunque sin que se hayan detectado deficiencias de extrema gravedad, mientras que los fallos importantes se han subsanado tras advertir a la empresa de su existencia.

Hay que tener en cuenta que estas revisiones son de carácter voluntario por parte de las empresas a las que se acude, y se hacen de forma aleatoria. Sin embargo, no se ocultó que si en alguna obra no se autoriza el paso a los técnicos (esta semana ya se ha dado un caso), se notificará a la conselleria de Trabajo, y que si hay fallos graves y no se solventan, se pondrán en conocimiento de la Inspección laboral.

En cualquier caso, se insistió en que el objetivo es asesorar sobre las posibles deficiencias que puedan existir en una obra en materia de seguridad. Por ello, se señaló que si alguna empresa quiere ser visitada para recibir el correspondiente informe, solo tiene que solicitarlo a esta organización.

Otras visitas programadas



A partir de septiembre, la fundación laboral estatal pondrá en marcha otras 300 visitas en las islas de un carácter similar a las anteriores.

Finalmente, la fundación balear y la conselleria de Trabajo van a suscribir un convenio para que personal del primero de estos organismos desarrolle otras 400 visitas más, aunque en este caso la revisión de las obras se hará con mayor profundidad en la búsqueda de posibles anomalías. En concreto, se apuntó que si las anteriores se realizan durante una hora aproximadamente, la duración de este paquete de revisiones será de unas tres horas por visita. Estas últimas se iniciarán en breve, en cuanto se haya firmado el citado convenio.

Este plan fue presentado ayer por el presidente de la fundación balear y representante de la patronal, Climent Olives; los vicepresidentes y representantes de CCOO y de UGT, Sonia Saavedra y Rafael Palomino respectivamente; y la consejera, Sandra Verger.

Como se ha indicado, este plan de choque incorporará también cursos formativos en materia de riesgos laborales (se estima que pasarán por ellos 421 trabajadores) y jornadas divulgativas para altos cargos de las empresas, en las que se abordarán temas como la responsabilidad civil y penal en caso de accidente. La primera de estas jornadas tendrá lugar el próximo día 16, en la sede de la patronal de constructores de Palma, pero también se han programado actos en Inca, Manacor, Eivissa Maó y Ciutadella.

Igualmente, se organizarán jornadas prácticas de prevención dirigidas al personal de obra, y sesiones en centros educativos para concienciar de la importancia de este tema a los más jóvenes.