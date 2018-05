Los graduados sociales se abren a la ciudadanía

"Consultar a un graduado social es invertir en seguridad, prevenir posibles problemas o diseñar una serie de respuestas, administrativas o judiciales, para los que ya existen en el ámbito laboral", explica Arantxa Sitjar, una de las graduados sociales que ayer participaron en la Jornada de Orientación Jurídico-Laboral gratuita para ciudadanos, organizada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales.

La entidad colegial abrió sus puertas ayer por la mañana para que varias decenas de personas particulares evacuaran consultas sobre temas tan distintos e importantes como ¿si me pueden despedir por el hecho de estar embarazada?, ¿es legal el contrato que me quiere hacer firmar una empresa?, ¿puedo jubilarme ahora o tengo que esperar unos años más?, ¿puede reclamar indemnizaciones por un accidente laboral que me ha dejado secuelas? Las consultas fueron atendidas en siete mesas distintas por graduados sociales en ejercicio.

Arantxa Sitjar, hija de Jaime Sitjar, antiguo presidente de la entidad colegial, quiso recalcar que "en estas materias laborales o relacionadas con la Seguridad Social o el Ib-Salut son muy importantes los plazos y muchas personas ignoran estos plazos y cuando quieren reaccionar ya se les ha pasado el tiempo para reclamar".

Los graduados sociales, que también asesoran a empresas, cuentan todo el año con un Servicio de Orientación Jurídico Gratuita, que funciona los martes y los jueces, de 10 a 12 de la mañana y previa petición de cita. Esta oficina, como la jornada de ayer, está dirigida únicamente a particulares, ya sean trabajadores asalariados o autónomos.

Las materias sobre las que se orienta son muy amplias: "reclamaciones de salario, demandas laborales, jubilaciones, paro y ayudas, despidos, invalidez e incapacidades, conciliación laboral y familiar y otros problemas laborales".



Caso por caso

Sitjar aseveró que cada consulta, cada caso, es un mundo y se deben analizar al milímetro las circunstancias personales de los interesados. "No es lo mismo jubilarse con x años de cotización en el régimen general, en el de la Marina o como autónomo", cita como ejemplo.

La profesional destaca que algunas personas aceptan determinadas condiciones laborales que a largo plazo les van a resultar perjudiciales a la hora de jubilarse.

Sitjar afirma que consultar a un experto en materia laboral "es invertir en seguridad" y que su colectivo funciona "con unas hojas de encargo, donde el cliente sabe desde el principio cuánto le va a costar el asesoramiento y qué se pretende conseguir".