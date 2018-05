Delegación de Gobierno dice que la enmienda del Parlament le da la razón sobre el plus a los funcionarios

La delegada del Gobierno, la popular María Salom, no quiso ayer pronunciarse sobre la movilización contra los recursos a la carrera profesional de los funcionarios del Consell y del Ayuntamiento de Palma , pero desde Delegación del Gobierno se trasladó que la enmienda pactada en el Parlament para blindar este plus a los empleados públicos municipales y de la institución insular demuestra que los argumentos para presentar estos recursos eran correctos. En este sentido resaltaron que la unanimidad de todos los partidos para aceptar la modificación de la Ley de la Función Pública supone reconocer que en la legislación no estaba desarrollada para amparar la carrera profesional de estos funcionarios. "En la práctica significa admitir lo que decíamos, es decir, que aunque estamos de acuerdo con la carrera profesional, no tenía para estos casos la debida cobertura legal", afirmaron.

En su momento la propia Salom defendió que el recurso no tenía motivación política, sino que los acuerdos de los plenos municipales o del Consell son analizados por técnicos que pasan su informe a Abogacía del Estado. Es decir, que se trataba de una cuestión técnica. Ayer, Salom retuiteó en su cuenta de Twitter un tuit del PP del Consell con la declaración del portavoz popular en la institución, Mauricio Rovira, en la que afirmaba que los populares "siempre hemos estado a favor del reconocimiento de la carrera profesional de los funcionarios", tanto en el Consell como en el Parlament y el Ayuntamiento de Palma.

Rovira justificó ayer la moción del PP en el Consell, en la que pide a Salom que retire los recursos, en el acuerdo para introducir en la Ley de simplificación y racionalización del ordenamiento jurídico balear, conocida como 'ley escoba', la enmienda para modificar la Ley de Función Pública con el fin de dar cobertura legal al plus para estos empleados públicos.