Todos los partidos, PP incluido, se reafirman en contra de las prospecciones

La totalidad de los partidos con representación en el, incluyendo el, han registrado hoy la mismaaprobada por unanimidad en la Cámara balear hace un año para que se prohíban las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo español , una propuesta cuya tramitación en elfue vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy con el respaldo de Ciudadanos en Madrid.

Con la decisión de que ahora salga adelante, los partidos de Balears recuperan la unidad sobre este asunto que en las últimas semanas ha quedado en entredicho por el apoyo del PP balear a la reactivación del proyecto MedSalt2.

La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, ha participado en la rueda de prensa conjunta de todos los partidos y ha insistido en no referirse a las discrepancias para que no se ponga en duda la "unidad" en este asunto a causa de diferencias de "matices". Ante las preguntas para que aclarara estos matices, Prohens ha afirmado que la crítica del PP al Govern y a los partidos del Pacto por parte del PP es que sostienen que el proyecto MedSalt2 es de prospecciones petrolíferas, cuando su objetivo es recoger datos geológicos. Sin embargo, Prohens no ha puesto en duda que, con independencia de su objetivo, el uso de cañones de aire comprimido perjudica a la fauna marina.



La diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, ha sido la encargada de pronunciarse en nombre de todos los partidos sobre la proposición de ley para prohibir "actividades de investigación, exploración y explotación" en el subsuelo marino.

Tur ha sostenido que si esta Ley se hubiera aprobado en el Congreso "el MedSalt2 no sería ahora una amenaza", ya que la propuesta balear prohíbe investigaciones científicas que al realizarse perjudiquen el medio ambiente, como también ha incidido Olga Ballester, de Ciudadanos.

Los partidos se han mostrado convencidos de que en esta ocasión la propuesta balear será tramitada en el Congreso. En este sentido, Prohens ha recordado que cuando el Gobierno la vetó lo hizo porque estaban prorrogados los presupuestos estatales, mientras que ahora se están tramitando y se aprobarán próximamente. A ello se une la decisión del Constitucional, que consideró que la prerrogativa de veto por parte del Gobierno central no afecta a todas las iniciativas.