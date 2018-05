Festival de ofertas de trabajo

Refuerzos de verano. La segunda edición del Outlet Job Fair ofreció 50 puestos de trabajo de incorporación inmediata y otros 150 a cubrir a corto y medio plazo. Los más de 400 aspirantes que desfilaron ayer por el Mallorca Fashion Outlet (conocido popularmente como Festival Park) optaron a empleos de dependiente, camarero o cocinero, la mayoría temporales.

Empleadores y aspirantes se encontraron ayer en la segunda edición delque se celebró en el-conocido popularmente como Festival Park-. Algo más deecharon mano de currículum y persuasión para tratar de conseguir uno de lospara reforzar las plantillas de tiendas, bares y restaurantes que forman parte del complejo de ocio ubicado en

Hay en juego cincuenta vacantes que hay que cubrir de manera inmediata y otras 150 a corto y medio plazo. El objetivo es superar el millar de empleos en todo el recinto.

Los candidatos completaron el currículum a medida que fueron llegando. A unos metros aguardaba los encargados de los establecimientos para el momento de las entrevistas. Jóvenes, mujeres y universitarias fueron el perfil predominante de los candidatos que irrumpieron en la carpa a primera hora de la mañana. Como María Antonia Peco y Carmen Esteban.

"Estoy en la universidad, pero quiero ir incorporándome ya al mercado laboral. Esta es una buena oportunidad para encontrar un trabajo de dependienta", subrayó Peco. "Yo estoy buscando en el sector textil, aunque me adapto a todo. Estoy estudiando oposiciones para ser Policía Nacional y busco algo para complementar esos estudios. Será mi primera experiencia en el mundo laboral", destacó Esteban.

Un perfil muy similar al de Clara Montañez:"Estoy estudiando y me gustaría encontrar un trabajo en verano temporal. Sobre todo me interesa de dependienta, aunque no descarto algún bar. Será mi primera experiencia laboral. Antes solo he hecho de canguro ocasionalmente".

También hubo aspirantes más experimentados. Irene March, checa de 45 años, se mostró muy satisfecha después de entrevistarse con la encargada de la tienda de moda en la que busca una oportunidad. "Busco trabajo porque a finales de febrero terminé el contrato en una tienda. Tengo experiencia en establecimientos del centro de Palma. Me gustan estas iniciativas porque hay un trato personal, no es solo enviar un currículum por internet. Después de haber hecho la entrevista soy optimista", manifestó.

Giuseppe Carlo de Zorzi es uno de los pocos hombres que esperaba en la cola minutos antes de la apertura oficial. "Ahora mismo estoy trabajando como cocinero, pero mi corazón está en la moda. Aquí hay una gran oportunidad porque en Mallorca es muy complicado trabajar en esto. He hecho una entrevista y ha ido bien, pero busco jornada completa y de momento solo me ofrecen media jornada. A ver si podemos coincidir", expresó esperanzado este italiano.

En las mesas dispuestas bajo unos toldos iban encontrándose candidatos y empleadores. Como Mireia, encargada de una tienda de The Body Shop. "Estamos buscando un refuerzo para la campaña de verano y espero encontrar un perfil adecuado. Buscamos a una persona a media jornada con conocimiento en el mundo de la cosmética, la imagen, el maquillaje y las ventas. Valoramos que sepan idiomas porque sobre todo en verano nuestros clientes son mayoritariamente turistas y es muy necesario", indicó.

"Estas iniciativas son muy interesantes porque nos facilita elegir el mejor perfil y pudiendo dedicar un día entero para esto", añadió esta profesional.

Juan Góngora, gerente del Mallorca Fashion Outlet, saludó la iniciativa. "Buscamos dependientes, camareros, cocineros... Valoramos la actitud y el conocimiento de idiomas. El inglés tiene que estar ahí porque trabajamos en una isla turística, y el alemán es un plus", describió.

"Se trata de evitar el paseo de gente que va dejando el currículum de tienda en tienda. Por eso organizamos un encuentro entre la demanda y la oferta en un mismo sitio. Las citas en muchos casos están programadas y más o menos sabes lo que te vas a encontrar. Es más fácil que ir a puerta fría. Hay alguien que está buscando trabajo, y alguien que está dispuesto a dártelo", indicó Góngora.

Miquel Cabot, teniente de alcalde de Marratxí, también valoró "muy positivamente" una iniciativa que "une a todos los agentes para cubrir puestos de trabajo de manera muy efectiva".