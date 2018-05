Detenidos cuatro dueños de Cárnicas Luis por vender carne en mal estado

La Policía Nacional hadela empresa del polígono Son Bugadelles de Santa PonçaTambién ha sido intervenida una partida de carne caducada y en mal estado,

Agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Policía Nacional inspeccionaron en la mañana de ayer las instalaciones de la empresa cártica situada en la calle Mar Mediterráneo del Polígono Son Bugadelles, en Santa Ponça. Los investigadores encontraron una partida de carne caducada, que fue inmovilizada.

La investigación policial, en estrecha colaboración con la Dirección General de Salud Pública del Govern, se inició a raíz de la denuncia interpuesta por ex trabajadores de la empresa. Además de la precariedad laboral a la que estaban sometidos, los ex empleados hicieron constar la mala praxis en el tratamiento de los alimentos. No se respetaba la cadena del frío y mucha carne estaba caducada. Las irregularidades son especialmente alarmantes en la carne picada.

Cárnicas Luis es uno de los grandes mayoristas de carne de Mallorca. La empresa abastece a numerosos restaurantes y hoteles de la isla. También la vende directamente al consumidor en sus establecimientos. De hecho, en los últimos meses habían ampliado sus instalaciones para albergar lo que denominaban un "salón Gourmet".

Esta actuación policial se ha efectuado unos meses después de que se hubiera desmantelado en Marratxí una empresa cárnica por múltiples irregularidades. Su propietario fue detenido también por delitos contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores. Cárnicas Vicente abastecía a colegios, restaurantes y hoteles. Un total de 50 toneladas fueron inmovilizadas y sus instalaciones fueron precintadas.