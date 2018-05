Valtonyc apura su última semana en libertad sin que el Constitucional se haya pronunciado todavía

El joven rapero mallorquín, más conocido como, apura susin que el(TC), al que ha pedido, se pronuncie sobre la suspensión de supor enaltecimiento del terrorismo, injurias al reyy amenazas al político. Este fin de semana se cumple el plazo de un mes dado por la Audiencia Nacional a Valtonyc para que acredite que el TC ha dejado en suspenso su condena, en espera de que se pronuncie sobre su

Valtonyc ingresará en prisión dentro de unos días, si antes no demuestra que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite su recurso de amparo contra la condena a tres años y medio de cárcel por injurias y calumnias al rey Juan Carlos, enaltecimiento del terrorismo y amenazas a Jorge Campos, presidente del Círculo Balear, según dispuso la Audiencia Nacional a mediados del pasado abril.

Este tribunal es el encargado de ejecutar la sentencia contra Valtonyc, que fue confirmada el pasado 21 de febrero por el Tribunal Supremo. El rapero ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo alegando que en las dos sentencias contra él se han vulnerado su libertad de expresión y otros derechos fundamentales. El joven ha pedido al Constitucional que deje en suspenso su entrada en prisión en tanto no se pronuncia sobre su demanda de amparo.

Jorge Campos, por su parte, reclamó a la Audiencia Nacional que ordenara el inmediato ingreso en prisión del cantante, que en sus letras amenazó con matarlo.

Urgir al Constitucional



Juan Manuel Olarieta, abogado defensor de Valtonyc, ha remitido un escrito al Constitucional urgiéndole a que se pronuncie sobre la no ejecución de la condena, en vista del plazo perentorio impuesto por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el TC, que no tiene plazos para dictar sus resoluciones, a día de ayer no había expresado su opinión sobre la petición del condenado. Fuentes jurídicas han señalado a este respecto que podría ser que Arenas entrase en prisión para empezar a cumplir su condena y semanas o meses después el TC ordenara la suspensión de la sentencia y decretara su libertad.

El ingreso en prisión del rapero no será este fin de semana. Lo normal es que la Audiencia Nacional le dé unos días para prepararse y escoger el centro penitenciario que desee.

La elección de la cárcel donde cumplir la condena corresponderá a Valtonyc, según explicó su abogado.

Valtonyc a lo largo de todo el proceso ha defendido su inocencia y ha enmarcado sus polémicas canciones en sus derechos a la libertad de expresión y la participación política.

Críticas a los jueces



El joven ha lanzado duras críticas contra los tribunales y los jueces, a los que ha tildado de fascistas, y se ha negado a indemnizar a Jorge Campos con los tres mil euros que le fueron fijados por las dos sentencias.

"Mi condena la he encajado bastante bien porque es algo que ya me esperaba. El abogado me avisó que había tratado otros casos similares y me advirtió de que en el Estado español no esperara encontrar ningún tipo de justicia, que me centrara directamente en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es ahí donde tumbarían la sentencia, y que encima cree que me tendrían que indemnizar si llego a entrar en la cárcel", manifestó el rapero a este diario tras dictarse la sentencia del Tribunal Supremo. "Me han preparado psicológicamente para entrar en prisión. Lo que sí me aterra es que todo esto sea en vano, que la gente se olvide de mí, el silencio de los míos, alejarme de la familia... Joder, tengo una casa y la acabo de amueblar, tengo un curro, soy fijo, tengo novia desde hace tres años, tenemos planes de futuro...", añadió.