Recogida de firmas contra las prospecciones petrolíferas en Baleares

ha invitado amañana un manifiesto para defender "nuestro mayor tesoro, el Mediteráneo". Se trata de una acción que buscas ya que juzgan que dañarían irremediablemente nuestro ecosistema.

"No es un riesgo asumible por nuestras islas. Por eso nos toca protegerlas frente a esta amenaza que solo responde a intereses privados". Quien se sume a esta iniciativa puede firmar mañana en la plaza de España.

"El Gobierno Español, lejos de defender nuestros intereses, se posiciona a favor de un modelo energético con fecha de caducidad, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los órganos internacionales competentes", han indicado en su manifiesto.

Se han sumado Eivissa Diu No, Eivissaantipetrolífera, Menorca diu No, Formentera Diu No, Marea Blava Mallorca y Alianza mar Blava.

Todo aquel que quiera más información puede visitar la web www.balearsdiuno.es.