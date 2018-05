Busquets: "No son tan importantes los inspectores de Turismo como la planificación"

La vicepresidenta y consellera de Turismo, Bel Busquets , ha minimizado la, tanto hoteles como alquiler turísticos hoy en el Parlament. Busquets ha reconocido que para, pero, sin embargo, ha defendido que "no es tan importante el número de inspectores como tener una buena planificación".

Tal y como informo este diario en su edición del domingo, cada inspector debe hacer frente a 119 hoteles y 920 viviendas vacacionales para garantizar que se cumpla la legalidad. Especialmente, en el caso del alquiler turístico. Sobre ello ha preguntado el diputado de Podemos, Carlos Saura, que ha cuestionado a la vicepresidenta cómo esta plantilla puede garantizar que esta oferta cumpla con la ley y por qué no se preve aumentar esta plantilla.

Busquets, que ha evitado contestar a por qué no se añaden nuevos inspectores, ha reconocido que son 15 en la actualidad. Sin embargo, la responsable de Turismo ha defendido que "no es tan importante el número de inspectores como la planificación". En este sentido, ha destacado las campañas llevadas a cabo y que se han traducido en sanciones a tres plataformas, entre ellas AirBnB o Tripadvisor, y a inmobiliarias.

"Con más de un millón de euros en sanciones no me puede decir que estamos de brazos cruzados", ha reprendido Busquets al parlamentario de Podemos, que le ha contestado que "las sanciones para las grandes comercializadoras no son más que cosquillas".