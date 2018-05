El parking de Son Espases podría ser gratuito antes de fin de año

Es bastante probable que elpara que el aparcamiento deantes de que acabe el año.

Tal y como ha podido saber este diario, las 525 nuevas plazas de estacionamiento gratuitas que se habilitarán en el hospital de referencia estarán listas para ser utilizadas en el último trimestre de este año. Y resulta difícil imaginarse como podrá conjugarse la utilización de plazas de parking de pago con otras gratuitas en un mismo recinto hospitalario.

Por ello, todo apunta a que las negociaciones que está manteniendo el IB-Salut con la concesionaria del hospital para conseguir la gratuidad total del estacionamiento habrían concluido también por estas fechas. Para este Govern sería un gran éxito comenzar el nuevo curso político tras las vacaciones estivales, el último antes de las elecciones, con los usuarios y trabajadores de Son Espases pudiendo estacionar sus coches sin coste alguno.

Como se recordará, el Consell de Govern autorizó el pasado 16 de febrero la contratación de la empresa para construir la ampliación de las 525 nuevas plazas que se piensan habilitar en el recinto del hospital de referencia. Con esta obra, que tiene un presupuesto de 1.019.777,56 euros, el estacionamiento de Son Espases pasará de contar con 2.335 plazas de aparcamiento, las actuales, a disponer de un total de 2.860.

En estos momentos, los trámites administrativos para culminar esta obra estarían bastante avanzados: el proyecto ya se ha adjudicado y nos encontraríamos en la fase de licitación para contratar a la empresa que ejecute el proyecto de nuevo aparcamiento.

Esta circunstancia fue corroborada por el secretario general del Servei de Salut, Manuel Palomino. El alto cargo confirmó que ya está redactado el proyecto de ampliación del aparcamiento, que asimismo se sabría dónde se van a ubicar las nuevas plazas y que solo faltaría redactar el contrato de obra y licitarlo, trámites que se demorarán entre 2 y 3 meses más.



Las obras, en verano

Este escenario nos situaría en los meses de verano, un periodo muy idóneo para acometer las obras de ampliación del parking en el hospital de Son Espases toda vez que ocasionaría menos molestias a sus usuarios."Hacer las obras en julio, agosto o septiembre sería muy aconsejable ya que en estos meses la actividad asistencial se ralentiza a consecuencia de las vacaciones de verano", recordó el secretario general.

Palomino calculó que las obras se prolongarán, desde su comienzo hasta su conclusión, entre dos y tres meses por lo que con su cautela habitual calculó que "entre septiembre y diciembre ya tendremos las quinientas nuevas plazas de aparcamiento en Son Espases".

Preguntado sobre si este hecho permitiría concluir que en estas fechas ya todo el aparcamiento del centro de referencia será gratuito toda vez que sería difícil conjugar las plazas de pago con las gratuitas en un mismo recinto, señaló, sin negar ni afirmar, que esa conclusión no era suya.

Lo que sí parece claro es que Palomino no se ha tomado tan mal como su jefe, el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, la aprobación de la iniciativa planteada por el PP en el Parlament, y secundada por el resto de los grupos, PSOE incluido, para que la gratuidad de la infraestructura se sustanciara antes de acabe el año. "El parking gratuito en Son Espases es un objetivo de legislatura", subrayó Fuster al referirse a esta cuestión la semana pasada.

"No sé porque me piden algo en lo que saben que estamos trabajando", se cuestionó Fuster antes de admitir que el parking se trata de "un negocio vinculado a una empresa durante 30 años al que no quieren renunciar. Aparte de que no resulta sencillo cambiar una concesión administrativa". Palomino, por el contrario, zanjó la cuestión revelando que ya llevan dos años y medio negociando esta gratuidad con la concesionaria.